Kayseri lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Kayseri

Okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Kayseri lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Kayseri'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Kayseri Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Kayseri ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.