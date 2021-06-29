Kümülatif Ne Demek? Kümülatif Nedir?

Kelime anlamlarını araştıranlar ve köken bilimine meraklı olanlar, Fransızca, İngilizce, Arapça gibi dillerden Türkçe'ye geçen kelimelerin kökenini ilgiyle inceliyor. Bu kelimeler arasında kümülatif sözcüğü de araştırılıyor. Kümülatif nedir, kümülatif ne demek gibi sorularla incelenen bu kelime, tarihte, felsefede ve tıpta yaygın olarak kullanılıyor. İşte bu kelime hakkında en çok merak edilenler.

KÜMÜLATİF NE DEMEK TDK?

Latince cumulare kelimesinden gelen kümülatif sözcüğü, Fransızca'da cumuler "yığmak, biriktirmek" ardından cumulatif "biriken" şeklini almıştır. Dilimize kümülatif "birikmeli, birikmiş, gittikçe artan, birbirine eklenen, toplam" olarak geçen bu sözcük, kümülüs "küme, yığın" kelimesinin de kökenini oluşturur. Kümülatif kelimesi başka bir ifadeyle "verilerin birikerek artması, birikerek üst üste toplanması" gibi bir anlama da karşılık gelir.

KÜMÜLASYON NE DEMEK?

Kümülasyon ise kümülatif sözcüğünden türemiş olup "kümelenme" anlamına gelir. Şirketler arası ticari konularda bu terim sıkça kullanılır.

KÜMÜLATİF NEDİR TARİH?

Kümülatif sözcüğü tarihte tüm bilgi ve olayların birikerek ilerlemesini, zamanda geriye dönüş yaşanmadığı için doğrusal bir süreçte her şeyin birbiri üzerine eklenerek birikmesini ifade eder.

FELSEFEDE KÜMÜLATİF NEDİR?

Bilim ve felsefenin kümülatif olup olmadığı yönünde pek çok tartışma mevcuttur. Pek çok kişi bilimin kümülatif olduğu, yani artarak ve birikerek ilerlediği yönünde hemfikirdir. Ancak felsefede bir tezin bir diğerini değillemesinden ötürü birikme söz konusu olmadığı yönünde fikirler mevcuttur.

KÜMÜLATİF NE DEMEK TIP?

Kümülatif ve kümülasyon terimleri tıpta sıkça kullanılmaktadır. Tıpta birikim, birikici, birikimsel, yoğun gibi anlamlarıyla kullanılan bu kelime, hemen hemen her uzmanlık alanında yer bulur.

KÜMÜLATİF ÖRNEKLERİ

Örneğin Ocak ayında 100 satış yapan bir firma Şubat ayında 105 satışa ulaşırsa, Ocak ve Şubat aylarının kümülatif satışı 205 olur. Yani Ocak ve Şubat satışlarının toplamı 205'tir. Bunlara diğer aylar da eklenir ve yıl sonunda yıllık kümülatif satış rakamı elde edilmiş olur.