Lehine Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı İle Lehine Karar Vermek Ve Lehine Sonuçlandı Ne Anlama Gelir?

Filmlerde, kitaplarda, mahkemelerde sıkça kullanılan lehine ve aleyhine kelimeleri halk dilinde de yer almaktadır. Ancak zaman zaman yanlış kullanılan bu sözcük, lehine ne demek, TDK sözlük anlamı ile lehine karar vermek ve lehine sonuçlandı ne anlama gelir gibi sorularla inceleniyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler.

LEHİNE NE DEMEK TDK?

Lehine ifadesinin kökeni lehtir ve Arapça kökenli bir sözcüktür. Arapça la "yöneliş edatı" + hu "üçüncü tekil eril şahıs zamiri" birleşimiyle oluşmuştur. Lahu "onun için, ona" anlamlarına gelen bir kelimedir. Hukuk terimi olarak da "ondan yana" anlamındadır. Dilimize de benzer anlamlara geçmiştir.

LEHİNE OLUMLU MU?

Lehine ifadesi olumlu bir sözcüktür. Lehine sözcüğünün zıttı ve olumsuzu olarak aleyhine ifadesi kullanılır. Biri "senin lehine" dediği zaman "senin çıkarına, senin kârına" demek istemiştir.

LEHİNE KARAR VERMEK NE DEMEK?

Birinin lehine karar vermek, onun iyiliğini gözeterek, onun iyiliği için karar vermek anlamına gelir. Lehine olmak, bir olayın bir kişinin kârına, yararına olması anlamını taşır.

SENİN LEHİNE SONUÇLANDI NE DEMEK?

Özellikle hukukta bir terim olan bu ifade, bir davanın ya da bir olayın olumlu sonuçlanmasını ifade eder. Örneğin bir mahkemede bir suçla itham edilen kişi aklanırsa, dava onun lehine sonuçlanmış olur. Ya da günlük bir olayda kişinin istemediği sonuç meydana gelmez, olay kolay yoldan çözülürse karşısındaki ona "bu iş senin lehine sonuçlandı" diyebilir. Bu ifade günlük dilde "işine gelmek, kâra geçmek, kazançlı olmak" gibi anlamlarla kullanılır.

SENİN ALEYHİNE NE DEMEK?

Aleyh kelimesi ise 'ala "üzere, ile, karşı" + hu "üçüncü tekil eril şahıs iyelik eki" sözcüklerinin birleşimiyle oluşur. Bu kelime ise bir olayın kişinin zararına sonuçlanması anlamına gelir ve lehine ifadesinin aksine olumsuzluk anlamı vardır. Bir kişi karşısındakine "Bu iş senin aleyhine sonuçlanabilir" dediğinde, olayın olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulunduğu anlamına gelir.

ALEYHİNE DELİL OLARAK KULLANILACAK NE DEMEK?

Film ve dizilerde sıkça duyduğumuz, daha çok tutuklanma anlarında polisin zanlıya haklarını okurken kullandığı bu ifade de kelimeye ilişkin merak edilenler arasında. Aleyhine delil olarak kullanmak, bir şeyi kişiyi suçlamak ve töhmet altında bırakmak amacıyla kullanmak manasına gelir.