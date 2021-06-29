Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı sonuçları önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Sınava giren adaylar, okul tercihlerini yapmak üzere sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. LGS sonucu nereden öğrenilir diye araştıran adaylar için de LGS sonuç ekranı oluşturuldu. İşte LGS sonuç tarihi ve MEB LGS sonuçları öğrenme ekranı!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, giriş bilgileriyle meb.gov.tr sisteme giriş yapacak ve LGS sonuçlarına erişebilecek.