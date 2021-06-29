Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen LGS sınavı sonuçları önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Sınava giren adaylar, okul tercihlerini yapmak üzere sınav sonuçlarını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sonuçları ne zaman belli olacak, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt verdi. LGS sonucu nereden öğrenilir diye araştıran adaylar için de LGS sonuç ekranı oluşturuldu. İşte LGS sonuç tarihi ve MEB LGS sonuçları öğrenme ekranı!
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021 sınav takvimine göre LGS sonuçları 30 Haziran Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, giriş bilgileriyle meb.gov.tr sisteme giriş yapacak ve LGS sonuçlarına erişebilecek.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?
Öğrencilerin bu üç alanda toplan 20 okul tercih etme hakkı bulunacak. Öğrenciler yerel tercih listesini de mutlaka hazırlamak zorunda olacak. Yerel tercih yapmayanlar için LGS puanıyla alan okulların ekranı açılmayacak. İlk üç okul, yeşil renkle gösterilen kendi kayıt alanınızdan, iki okul, mavi renkle gösterilen komşu kayıt alanından veya kırmızı renkle gösterilen diğer kayıt alanlarından seçilecek. Ayrıca aynı okul türünden en fazla üç okul tercihi yapılacak. Örneğin; en fazla üç Anadolu Lisesi veya Mesleki Teknik Lise ya da İmam Hatip Lisesi)