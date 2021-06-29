LGS tercihleri yaparken bu ahataya düşmeyin





REHBER ÖĞRETMENE DANIŞIN



TERCİHLER NASIL YAPILMALI?

Sınavın genel olarak öğrencileri zorlamış olmasından dolayı, ortalama öğrenci puanlarının ve beraberinde okulların taban puanlarının gerilemesi beklenmektedir. Bu sebeple, tercih yaparken geçen seneki yerleştirme taban puanlarına göre değil, dönüştürülmüş yüzdelik dilimlere göre tercih yapılması daha doğru olacaktır. Yüzdelik dilimlerin dönüştürülmesi ile ilgili olarak rehber öğretmenlerin uzmanlığından faydalanılması önem arz edecektir.