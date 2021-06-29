LGS'de kaç tercih hakkı var? MEB 2021 LGS'de kaç lise tercihi yapılacak?

LGS tercih dönemi beklenirken öğrenciler de birçok konu hakkında araştırmalarını artırdı. Bunlar arasında LGS'de kaç tercih hakkı var sorusu da bulunuyor. Bilindiği üzere, LGS tercih kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz LGS tercih işlemleri başlayacak. Öğrenciler, MEB'in duyurduğu kriterlere göre lise tercih işlemlerini yapacak. Peki, kaç lise tercihi yapılacak? LGS'de kaç tercih hakkı var? İşte detaylar...
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.
Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.