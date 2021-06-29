Literatür Ne Demek? Literatür Taraması Nedir, Nasıl Yapılır?

Literatür kelimesi, anlam ve köken yönünden araştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Birçok kişi literatür ne demek, literatür taraması nedir gibi sorularla bu terimi araştırıyor. Ayrıca literatür taraması nasıl yapılır diye de merak ediliyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenlerin yanıtı.

LİTERATÜR NE DEMEK TDK?

Literatür kelimesi Latince kökenli bir sözcüktür ve littera "harf, yazı" + tura kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Bir alana has olan tanımları ve yazınları ifade etmek üzere literatür kelimesi kullanılır. Tıp literatürü, tarih literatürü, dil bilimi literatürü gibi kullanımları mevcuttur.

EDEBİYATTA LİTERATÜR NEDİR?

Literatür kelimesi, bir bilim dalındaki o alana özgü olarak yazılmış eserleri ifade etmek üzere kullanılır. Özetle, bir alanla ilgili yayınları kapsayan literatür, bir dalın edebiyatı olarak özetlenebilir. "Yazılı evrak, belge" anlamına gelen litteratura kelimesi Fransızca'ya littérature "edebiyat, bir konuyla ilgili yazılı kaynakların tümü" şeklinde geçmiştir. Dilimize de Fransızca'daki bu halinden dahil olmuştur.

LİTERATÜR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Literatür kelimesinin eş anlamlısı alanyazın sözcüğüdür. Literatür yerine kullanılacak sözcükler arasında edebiyat ve yazın kelimeleri de gösterilebilir. Ancak bu kelimelerin literatür anlamını taşıması için bağlamın uygun olması gerekir. Aksi halde kelime hatalı kullanılmış olur.

LİTERATÜR TARAMASI NEDİR?

Literatür taraması kaynakça oluşturma olarak da adlandırılır. Alanla ilgili mevcut kaynaklar üzerinden detaylı araştırma yapılması ve konuya dair verilerin sistemli biçimde toplanması süreci literatür taraması olarak adlandırılır. Bu iş yazın taraması olarak da anılır.

LİTERATÜR TARAMASI NASIL YAPILIR?

Literatür taraması için öncelikle araştırma sorusu ve anahtar kelime belirlenir. Ardından tarama araçları tespit edilir ve tarama planlaması yapılır. Daha sonra tarama alt parçalara bölünür ve sınıflandırılır. Gerekli verilere eriştikten sonra literatür taraması tamamlanır.