Günümüzde gelişen teknolojinin ve sosyal medyanın da etkisiyle bazı İngilizce kelimeler ve kalıplar pek çok kişi tarafından öğreniliyor. Bu kapsamda I love you cümlesi de birçok kişinin karşısına çıkıyor. Bu ifadede yer alan love kelimesinin anlamı, love ne demek, İngilizce love kelimesinin Türkçe anlamı nedir gibi sorularla araştırılıyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler.

LOVE NE DEMEK?

Love kelimesi İngilizce'de "aşk, sevgi" anlamına gelen bir ifadedir. Aşk, sevgi, muhabbet, gönül bağı anlamlarına gelen bu kelime, bir kişiyi nitelemek üzere kullanıldığında ise sevgili, yar, maşuk, sevdalı anlamlarına gelir. Ancak bu kelimenin farklı kullanım alanları da vardır.

LOVE NE ANLAMDA KULLANILIR?

Love kelimesi her zaman aşk ve sevgi anlamında kullanılmaz. Zaman zaman istenen bir şey, heveslenilen veya hoşlanılan bir durum ya da tutku için de kullanılır. Örneğin "o piyano çalmayı seviyor" cümlesi için "he loves playing piano" ifadesi kullanılır.

MY LOVE NE DEMEK?

My "benim" anlamına gelen, aitlik ifade eden bir sözcüktür. My love ise "aşkım, sevgilim" anlamına gelen bir sözcüktür. Bu ifade eşler ve sevgililer arasında kullanıldığı gibi ebeveynler tarafından çocuklarına da söylenilen bir ifadedir.

I LOVE YOU NE DEMEK?

I love you bu kelimenin en sık kullanıldığı kalıplardan biridir. Türkçe'de bire bir karşılığı bulunan bu cümle "seni seviyorum" anlamına gelir.

LOVE YA TÜRKÇE ANLAMI NEDİR?

Love ya ise, I love you cümlesinin bozulmuş hali olarak argoda ve sokak dilinde kullanılan bir ifadedir. I love you cümlesinin telaffuz sırasında yuvarlaklaşması ve bozulması ile oluşmuştur. İngilizce şarkılarda da bu kullanıma rastlanır.

FARKLI DİLLERDE AŞK NE DEMEK?

Fransızca: L'amour

Almanca: Liebe

Rusça: Lyubov

Kazakça: Maxabbat

İrlandaca: Gra

Portekizce: Amor

Kırgızca: Süyüü

Hırvatça: Ljubav

Galce: Cariad