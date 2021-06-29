Manidar kelimesi dilimize yerleşen ve her kesim tarafından kullanılan, ancak anlamı pek bilinmeyen kelimeler arasında yer alıyor. Bu nedenle manidar ne demek, manidar söz nedir gibi sorular araştırılıyor. Pek çok kişi manidar kelimesinin doğru kullanımını ve eş anlamlısını merak ediyor. İşte bu kelime hakkında merak edilen ve araştırılanlar.

MANİDAR NE DEMEK?

Farsça'dan dilimize geçen manidar kelimesi, ma'nâ "anlam" kelimesiyle +dâr "sahip olan" ekinin birleşimi sonucu oluşmuştur. Bu kelime "anlamlı, manalı, derin anlamları olan" gibi anlamlara sahip olsa da, bunun daha ötesinde ve daha derin anlamlara sahiptir

MANİDAR NE ANLAMA GELİR?

Manidar sözcüğü genelde bir olayı hatırlatan, duyguları harekete geçiren anlarda kullanılır. Bu kelime bazen de bir şeyi ima etmek amacıyla kullanılır ki bu ima zaman zaman alay amaçlıdır.

MANİDAR EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Manidar kelimesine eş anlamlı olarak anlamlı, manalı, imalı, düşündürücü gibi kelimeler gösterilebilir. Ancak bu kelimelerin anlamı bağlama göre değişiklik gösterecektir.

ÇOK MANİDAR OLDU NE DEMEK?

Çok manidar oldu ifadesi, bir durum karşısında verilen bir tepkidir. Bu cümle genelde ima yollu kullanılmakta olup söylenen bir sözün ya da bir davranışın derin anlama sahip olduğunu belirtmek için kullanılır.

MANİDAR İLE İLGİLİ CÜMLELER

Mâni mânîdar ola / Cebin dolu nar ola / Mâni kime çıkarsa / Tâlih ona yâr ola (Mâni)

Kuru topraklar, sessiz denizle ne sıcak ve ne mânîdar renklere bürünüyorlarmış (Hâlide Edip Adıvar)

Açtığı seferlerin Osmanlı zamânında devam ettiğini mânîdar bir şekilde tefsir ederler (Yahyâ Kemal)

Orada o lafı söylemesi çok manidar oldu.

Hasta olmak için bugünü bulması da gerçekten çok manidar.

O kadar manidar bakışları vardı ki ona hayran olmamak mümkün değildi.

Sürekli manidar şakalar yaparak karşısındakini utandırıyor.