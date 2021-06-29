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Giriş Tarihi: 29.6.2021 14:52

Van lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Van lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen Vanlı gençler, Van lise taban puanları hakkında inceleme yapıyor. 2021 LGS sonuçları yarın gün içinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar lise tercihlerini yapmaya başlayacak. Tercihler için okul araştırmalarına şimdiden başlayan adaylar 2021 LGS Van Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları listesini inceliyor.

Liseye başlamaya hazırlanan gençler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçlarını bekliyor. Yarın açıklanacak olan LGS sonuçları öncesinde Van lise taban puanları araştırılıyor. Öğrencilerin tercih sürecinde faydalandığı 2021 LGS Van Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları haberimizde.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

ANADOLU LİSESİ KONTENJANLARI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

VAN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Van ve ilçelerinde yaşayan lise adayı gençler, Van lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Van ve ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 435,6221 3 0,1
VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 427,154 3,92 0,2
VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,5824 5,68 3,93
VAN / İPEKYOLU / Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 403,7861 7,21 5,03
VAN / ERCİŞ / Erciş Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 399,3226 7,98 1,06
VAN / İPEKYOLU / Kazım Karabekir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 393,7973 8,99 4,07
VAN / MURADİYE / Muradiye Alpaslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 377,1825 12,5 6,5
VAN / EDREMİT / Türkiye Yardımsevenler Derneği Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 280 374,1836 13,21 7,26
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 367,7784 14,79 4,12
VAN / ERCİŞ / Erciş Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 362,5028 16,16 8,06
VAN / EDREMİT / Van-Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 356,1691 17,88 7,85
VAN / İPEKYOLU / İskele Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 348,2456 20,16 5,78
VAN / İPEKYOLU / Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek Farsça 30 342,8602 21,77 9,03
VAN / EDREMİT / Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 333,0572 24,89 14,9
VAN / EDREMİT / Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 332,449 25,09 14,26
VAN / ERCİŞ / Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 136 327,2408 26,83 10,69
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 323,8236 28,02 9,19
VAN / TUŞBA / Hüseyin Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 301,805 36,42 15,14
VAN / ERCİŞ / Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 60 299,7484 37,28 20,24
VAN / ÖZALP / Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 299,3109 37,46 16,3
VAN / TUŞBA / Tuşba Şehit Ferhat Arslan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 299,0273 37,58 20,31
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 290,9996 41,11 23,73
VAN / ÇALDIRAN / Çaldıran Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 288,6183 42,2 18,94
VAN / İPEKYOLU / Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 285,3147 43,75 24,98
VAN / MURADİYE / Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 277,6519 47,52 13,26
VAN / ERCİŞ / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 273,2826 49,81 16,29
VAN / TUŞBA / Kalecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 269,7597 51,68 23,31
VAN / BAŞKALE / Başkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 227,506 77,93 20,81
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Van lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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