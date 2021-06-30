5. Sınıf Canlılar Dünyası Konu Anlatımı - Fen Bilimleri Canlılar Dünyası: Bitkiler Ve Hayvanlar

Canlılar dört farklı grupta sınıflandırılarak incelenir. Hayvanlar, mikroskobik canlılar, bitkiler ve mantarlar olarak ayrılan canlılar dünyası konu anlatımında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgileri hazırladığımız yazıda bulabilirsiniz.

CANLILAR DÜNYASI: BİTKİLER VE HAYVANLAR

Canlılar dünyasının en geniş alanlarından biri hayvanlar ve bitkilerdir. Gelin bu iki canlı sınıfını detaylı bir şekilde ele alalım:

Bitkiler

Bitkiler kendi arasında çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Çiçekler oksijen üretir ve bu oksijenin oluşmasını sağlayan is güneş ışığıdır. Eğrelti otu, kibrit otu, at kuyruğu çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilir. Bu bitkilerde tohum da bulunmaz. Gövde, yaprak ve kök kısımları da çiçekli bitkilere göre az gelişmiştir ya da hiç bulunmaz.

Çiçekli bitkiler de ise geniş bir yapı bulunur. Kök, gövde, yaprak ve tohumdan meydana gelen çiçekli bitkilere örnek olarak selvi ya da mısır verilebilir. Çiçekli bitkilerde bulunan kökler toprağa bitkinin daha sağlam bir şekilde tutunmasını sağlar. Bitkiyi dik tutan ise gövdedir. Üreme oranı ise bitkilerde tohumlardır. Çiçekli bitkilerin kısımları ise şunlardan meydana gelir:

Erkek ve dişi organ: Çiçek tozu

Taç yaprak: Renkli bölüm

Çanak yaprak : Bitkinin en dış ve yeşil kısmıdır.

Bitkiler de fotosentez adı verilen oksijen üretimi de gerçekleşir. Fotosentezin yapılması için bitkide yeşil bölümlerin olması gerekir. Solunum ise fotosentezin tam tersidir. Solunum yapılması için bitkiler gece çalışır. Eğer bitkiler yapraklarından su atarsa bu olaya da terleme adı verilir.

Hayvanlar

Hayvanlar doğada bulunan, gelişmiş bir sistemleri bulunan canlılardır. Omurgalı ya da omurgasız olarak ikiye ayrılan hayvanlar aktif bir şekilde hareket ve anlama yeteneğine de sahiptir.

Vücutlarında kemik, kıkırdak ya da omurga olan hayvanlar omurgalı hayvanlar olarak sınıflandırılır. Omurgalı hayvanlar da 5 farklı grupta incelenir. Bunlar; Memeliler, kuşlar, kurbağalar, balıklar ve sürüngenlerdir.

Vücutlarında herhangi bir kemik, kıkırdak ya da omurga olmayan hayvanlar ise omurgasız hayvanlar olarak sınıflandırılır. Omurgasız hayvanlara örnek olarak şunlar verilir: Yılanlar, sölenterler, süngerler, solucanlar, yumuşakçalar.

Mikroskobik canlılar

Canlılar dünyasında ele alacağımız bir diğer sınıf ise mikroskobik canlılardır. Mikroskobik canlılar göz ile görülmez. Mikroskop ile görülen bu canlılara örnek olarak bakteri ve amipler verilebilir. Mikroskobik canlıların bazı özellikleri bulunur. Bu özellikler şunlardır:

Üremelerini hızlı bir şekilde gerçekleştirirler ve her ortamda bulunurlar.

Gıda üzerinde fazla çoğaldığı zaman zehirlenmeye yol açabilirler.

Salgın hastalıklara yol açabilirler.

İnan sağlığına faydalı mikroskobik canlılar da vardır. Aşıların üretim süresinde, sirke, turşu, yoğurt ve kefir mayalanmasında da mikroskobik canlılardan faydalanılır.

Mantarlar

Canlılar dünyasının son konusu mantarlardır. Bir bitki olmayan mantarlarda besin üretimi olmadığı gibi fotosentez de bulunmaz. Küf, şapkalı, zehirli ve mayalı olmak üzere 4 farklı türü bulunan mantarlar hazır besinler ile beslenirler. Bu mantarların detayları ise şu şekildedir: