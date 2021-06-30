5. Sınıf Elektrik Devre Elemanları Konu Anlatımı - Elektrik Devre Elemanları Sembolleri Ve Görevleri Nelerdir?

Elektrik devresi yapımı 5. sınıf elektrik devre elemanları konusu kapsamında öğretilen bir konudur. Elektrik devresi yapımı için bir devrede bulunması gereken elemanları, sembolleri ve bunların görevlerini de iyi bilmeniz gerekmektedir. Aksi halde elektrik devresi doğru bir şekilde çalışmayacaktır. İşte 5. sınıf elektrik devre elemanları konu anlatımı.

ELEKTRİK DEVRESİ ELEMANLARI, SEMBOLLERİ VE GÖREVLERİ NELERDİR?

Elektrik devresi elemanları pil, duy, pil yatağı, anahtar, bağlantı kablosu ve ampuldür.

Anahtar

Elektrik devresi elemanlarından biri anahtardır. Anahtarın elektrik devresindeki görevi devrenin açılması ve kapanmasını sağlar. Eğer elektrik devresi çalışma sırasında bir kesintiye uğrar ise bu anahtarın açık olduğu anlamına gelir. Bu yüzden de elektrik devresi ampulün çalışmasını gerçekleştirmeyecektir. Bu yüzden elektrik devresinin çalıştığını tam olarak anlamak için anahtarın konumunun kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Eğer ampul yanıyor ise bu elektrik devresindeki anahtarın kapalı olduğunu bize gösterir.

Bağlantı kablosu

Elektrik devresi elemanlarından biri de bağlantı kablosudur. Bağlantı kablosu sayesinde elektrik devresinin çalışmasını sağlayan tüm elemanlar doğru bir şekilde birbirine bağlanır ve çalışır. Bağlantı kablosu ile elektrik devresi akımındaki iletim doğru bir şekilde gerçekleşir. Bağlantı kablosu aracılığı ile diğer devre elemanları arasındaki enerji aktarımı yapılır.

Ampul

Elektrik devresinin sorunsuz bir şekilde çalıştığını gösteren devre elemanı ampul olarak adlandırılır. Ampul sayesinde ışık elde edilir ve çevreye yayılması sağlanır. Bu yüzden ampule doğru giden tüm adımlar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.

Duy

Duy, ampulün elektrik devresine yerleştirilmesini sağlayan elemandır. Burada duya bağlanan bağlantı kabloları ile ampule elektrik ulaştırılır. Bu nedenle ampule elektriği göndermemiz için bağlantı kablolarının yanı sıra duya da ihtiyaç vardır.

Pil

Elektrik devresinde enerjiyi sağlayan pildir. Pil dolu değilse elektrik akımı gerçekleşmez.

Pil yatağı

Elektrik devresi elemanlarının kurulduğu alana pil yatağı denir. Burada pilin düzgün bir şekilde yetiştirilmesi için pil yatağı kullanmak zorunludur. Pil yatağı kullanarak pil ile bağlantı kablosu arasındaki düzeneği güvenilir ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.