5. Sınıf Fen Bilimleri Güneş, Dünya Ve Ay Konu Anlatımı - Güneş, Dünya Ve Ayın Hareketleri

Güneş, Dünya ve Ay konusu birbirlerine bağlantılı bir şekilde hareket eder. Özellikleri ve farklı bir yapısı bulunan gezegenler birbirilerinden farklı olsalar da aynı zamanda birbirlerini etkilerler. Canlıların içerisinde yaşadığı, oksijen, su ve besinin yer aldığı gezegen ise dünyamızdır. İşte, 5. sınıf Fen Bilimleri Güneş, Dünya ve Ay Konu anlatımı...

GÜNEŞ, DÜNYA VE AYIN HAREKETLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Güneş, Dünya ve Ay farklı yapılara ve özelliklere sahiptir. Gelin bunların detaylarını birlikte ele alalım:

Güneş:

Güneş bir yıldızdır ve küre şekline sahiptir. Bulunduğu galaksiye Samanyolu Galaksisi adı verilmiştir. Gaz ve toz bulutundan meydana gelen güneş evren için doğal bir ışık ve ısı kaynağıdır. Çeşitli katmanlardan meydana gelen güneşin en sıcak kısmına çekirdek adı verilir. Isı buradan yüzeye gittikçe azalmaya başlar. Güneş ile dünya kıyaslandığında güneşin çapı dünyadan 100 kat fazladır. Dünyaya olan uzaklığı ise 150 milyon km'dir. Güneşin yapısında gazlar bulunur. Yapısında bulunan gazlar ise şunlardır:

Yüzde 27 helyum

Yüzde 71 hidrojen

Yüzde 2 diğer gazlar

Güneş ile ilgili unutulmaması gereken bir diğer nokta ise ısısı ve yaydığı ışığın çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle çıplak göz ile güneşe bakılmaması gerekir. Bunun için özellikle yaz aylarında güneş gözlüğü kullanılmalıdır.

Dünya:

Dünya üzerinde yaşamın olduğu tek gezegendir. Dünyanın da farklı katmanlar bulunur. Küre şeklinde olan alttan basık yanlardan şişik olarak tanımlanan Dünya, kendi etrafında döndüğü gibi Güneş de onun etrafında döner.

Ay:

Dünyanın doğal uydusu olarak tanımlanan Ay, tektir. Dünya'dan dört kat daha küçük olan AY, Güneş'ten ise 436 kat küçüktür. Hem dünyanın hem de kendisinin etrafında Ay dönüşünü sağlarken, Güneş'in de etrafında dönüş gerçekleşir. Ayda yer çekimi vardır bu yerçekimleri Dünya üzerinde bazı dalgalanmalara yol açar. Yörüngede sabit olarak kalan Ay, savrulmaz.

Bu kapsamda Ay, Güneş ve Dünya birbirleri ile farklı özelliklere sahip olsa da birbirleri ile bağlantılı bir şekilde hareket ederler. Biri olmadan diğerinin varlığı da mümkün değildir.