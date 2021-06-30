5. Sınıf İnsan Ve Çevre Konu Anlatımı - İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre Arasındaki İlişki Nedir?

Çevre, kişilerin tüm yaşamsal süreçlerini gerçekleştirdikleri alanlardır. Çevre içerisinde su, barınma, beslenme ve ısınma gibi tüm ihtiyaçlar yer alır. Eğer bu ihtiyaçların karşılanması kapsamında doğa ile karşı karşıya gelirsek çevrede olumsuz etkilere yol açabiliriz. Yapılan bu yanlış kullanımlar ise çevrede ve doğada hem iklimin hem de kaynakların zarar görmesine neden olur.

İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

İnsan ve çevre birbirinden ayrılmaz. İnsanlar çevrenin bir parçasıdır ve bu çevre içerisinde var olarak yaşamlarını devam ettirirler. Çevre içerisinde sadece insanlar yer almaz. Hayvanlar ve bitkiler de çevrenin birer ögesidir ve insanlar çevrede yer alan diğer canlılar için de özverili olmalıdır. Peki çevre nedir? Çevre, insan, hayvan ve bitkilerin yaşadığı ortam olarak tanımlanır.

ÇEVRE SORUNLARI NEDEN ORTAYA ÇIKAR?

Çevre sorunlarının temel kaynağı insanlardır. Özellikle doğa ve su kaynaklarının kirletilmesi insan eli yapılır. İşte çevre sorunlarının sorunları:

Tüketimin artması

Artan nüfus

Kentleşmede çarpıklaşma ve plansız yapılar

Sanayileşmenin artması

Orman alanlarının yok edilmesi, yakılması

Yanlış ve aşırı avlanma ile bazı canlı türlerinin neslinin tehlikeye girmesi

Çevre kirliliğinin farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Gelin bunlara birlikte bakalım.

Toprak kirliliği: Toprağı kirleten pek çok faktör vardır. Özellikle fabrika atıkları, plastik atıkları ve kirli sular toprağı kirletir. Bu da toprak verimliliğini ve yer altı su kaynaklarını kirletir.

Hava kirliliği: Sanayileşme ve otomotiv sektörünün gelişimi ile zararlı gazlar havaya karışarak çevreyi kirletmektedir.

Su kirliliği: Su kirliliği nedenlerinden biri de insandır. Sanayi, fabrika atıklarının arıtılmadan deniz ve göllere bırakılması temiz su kaynakları kirletirken deniz canlıların da neslinin tükenmesine yol açmaktadır.

Ses kirliliği: Diğer çevre kirliliklerinden farklı olarak gözle görülen bir etkisi olmasa da insan sağlığına zarar veren çevre kirliliklerinden biri ses kirliliğidir.

Işık kirliliği: Işık kirliliği ise ışık kaynaklarının yanlış kullanılmasından kaynaklanan bir çevre sorunudur.