5. Sınıf İnsanlar, Yerler Ve Çevreler Konu Anlatımı - Sosyal Bilgiler İnsanlar, Yerler Ve Çevreler İle İlgili Örnek Sorular

İnsanlar, çevreler ve yerler konu anlatımında 7 farklı başlık üzerinden sizler ile 5. sınıf insanlar, yerler ve çevreler konusu hakkında bilinmesi gerekenleri paylaşacağız. Sosyal bilgiler İnsanlar, çevreler ve yerler konusu içerisinde iklim tipleri ve üretim faaliyetleri, İklimin insanlar üzerindeki etkileri, Afetler ve çevre sorunları ve doğal afetlerin insanların yaşamları üzerindeki etkilerini inceleyeceğiz. İşte, 5. sınıf insanlar, yerler ve çevreler konu anlatımı - Sosyal Bilgiler insanlar, yerler ve çevreler ile ilgili örnek sorular…

İNSANLAR, YERLER VE ÇEVRELER

Sosyal bilgiler 5. Sınıf İnsan, yerler ve çevre konusu haritalar üzerinden ele alınmaktadır. Haritalar ile yeryüzü şekilleri olarak tanımlanan ovalar, dağlar, vadiler, platolar, akarsular ve gölleri görebilmekteyiz. Yeryüzü detaylı bir şekilde ele almak için fiziki haritalardan faydalanılabilir.

Fiziki haritalarda yükseltiler için renklendirme seçeneği kullanılır. Bir fiziki haritada yükselti ve renkleri şu şekilde ifade edilir:

Yeşil renk / 0 – 500 m arası

Sarı renk / 500 m – 1000 m

Kahverengi ve tonları / 1000 m ve üzeri yükseltiler

Türkiye'de en yüksek bölge Doğu Anadolu Bölgesi olarak kayıt altına alınmıştır. Marmara Bölgesi ise yükseltinin en az olduğu bölgemizdir.

Ağrı Dağı en yüksek dağ, Van Gölü ise en yüksek göldür.

NÜFUS DAĞILIŞINI HANGİ FAKTÖRLER ETKİLER?

İnsanların belirli bir alanda yaşaması ve bunların rakamsal olarak ifade edilişi nüfus ile belirtilir. Nüfusun dağılışı yeryüzünde dengeli değildir. Bunun nedeni ise doğal ve beşeri faktörlerdir.

NÜFUSUN DAĞILIŞINDA DOĞAL FAKTÖRLER

Yer şekilleri, iklim, su kaynakları, toprak yapısıdır.

Eğer bir yerde engebe yükselti fazla ise burada nüfus yapılanması daha az gerçekleşir. İklim koşulları çok düşük ya da çok sıcak ise nüfus azdır. Su kaynakları ve göller yetersiz ise o bölgede nüfus yapılanması olmaz. Verimli topraklarda üretim de olduğu için bu toprakların olduğu yerlerde nüfus yapılanır.

NÜFUS YAPILANMASINDA BEŞERİ FAKTÖRLER

Tarım, sanayi, ulaşım, turizm, madenciliktir.

Tarım ve hayvancılığa elverişli yerlerde hızlı ve fazla bir nüfus yapılanması meydana gelir. Sanayi gelişimi iş olanağı sağladığı için nüfusun artmasına da yol açar. Ulaşım sorunu olan bölgelerde nüfus yapılanması daha yavaştır. Turizm ekonomik kalkınmaya destek sağlayacağı için nüfusu etkileyen faktörler arasında yer alır. Yer altı kaynakları fazla olan ve madencilik sektörü gelişen bölgelerde de nüfus artar.

İklim ve yaşam

Bir bölgenin ortalama hava koşulları o yerin iklimini ifade eder. İklimdeki değişen hava koşullarını ise hava durumları ile ifade ederiz. Türkiye'de 4 farklı iklimde görülür. Bunun nedeni kuzey yarım kürede ve ılıman iklim kuşağında yer almasıdır. Türkiye'nin tarafından deniz bulunur. Türkiye'de görülen iklim tipleri ise şunlardır:

Ege, Marmara Denizi, Akdeniz kıyıları: Akdeniz İklimi

Yazlar kurak ve sıcak, kışlar ise yağışlı ve ılıktır. Maki bitki örtüsüdür.

Karadeniz kıyıları: Karadeniz iklimi

Her mevsim yağış görülür. Güneşli gün sayısı azdır. Ormanlar bitki örtüsüdür. Ahşap ev kullanımı fazladır.

İç kesimler: Karasal İklim

Kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar kurak ve sıcak. Bozkır bitki örtüsüdür. Kerpiç ve toprak evler yapıda kullanılan malzemelerdir.