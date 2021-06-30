5. Sınıf Işığın Yayılması Konu Anlatımı - Işığın Doğrusal Yolla Yayılması Ve Örnek Sorular

Bulunduğunuz çevrenin aydınlanmasını sağlayan, günlük hayatınızın vazgeçilmezi olan ışık, kişilerin birbirlerini ve çevrelerini görme ve tanımalarını sağlar. Gün içinde ışık enerjisi Güneş'ten alınsa da güneş battıktan sonra insanlar ışık ihtiyacı için farklı kaynaklara ihtiyaç duyar. Bu kapsamda da ışık enerjisinin kullanımı için başka enerjiler kullanılır. Bu yazımızda 5. sınıf ışığın yayılması konu anlatımını örnek sorular ile işleyeceğiz.

IŞIĞIN YAYILMASI NEDİR?

Işık, yayılma sırasında bir engel ile karşılaşmaz ise yayılımı doğrusal bir şekilde gerçekleştirir. Işığın yayılımının gerçekleştiği ortamlar gaz, sıvı ve katı ortamlardır. Ancak ışığın yayılması için katı, sıvı ya da gaz gibi belirli bir çevreye de ihtiyaç olmadığı bilinmelidir.

IŞIK YANSIMASI NEDİR?

Işığın yansıması ise nesne yüzeyine vuran ışığın gözlere çarpmasıdır. Bu eylem ile tüm canlılar görme fonksiyonunu sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmektedir. Yansıma olan nesneler arasında masa ve sandalyeler bulunur. Aynı zamanda ayna gibi yüzeyler de yansımanın olduğu nesnelerdir. Burada yansıma olmasının sebebi ise düz çizgiler şeklinde ışık ışınlarının yayılmasının gerçekleşmesidir.

IŞIK YAYILMASI NEDEN OLUR?

Pürüzsüz ve düz bir yüzeye ışık vurursa burada ışınlar geri yansıma gösterir. Bu tür yüzeylerdeki ansıma da aynasal yansıma olarak tanımlanır. Bir enerji türü olan ışık doğrular şeklinde her tarafa yayılabilir. Işığın doğrusal bir yolla yayılımını anlamak için bazı yöntemler kullanılabilir. Bunlardan biri kibrit çöpü ve düz borudur. Eğer bir kibrit çöpüne bakarken düz boru kullanırsanız ışığı görebilirsiniz ancak eğri şekildeki bir boru ile bakarsanız ışık görülmeyecektir. Işığın doğrusal yayılması konusunun bir parçası da gölgelerdir. Eğer bir opak nesne ışık kaynağının önünü kapatırsa burada gölge meydana gelir. Gölge farklı etkenlere göre değişkenlik gösterir. Işığın konumu ve kaynağına olan uzaklığı gölgenin oluşma şeklini ve yönünü etkiler.

IŞIĞIN KAYNAKLARI

Çevremizde yayılan ışığın farklı kaynakları bulunur. Temel şık kaynağımız Güneş'tir. Doğal ışık kaynağı da olarak adlandırılan Güneş, insan eli ile üretilemez. Yapay ışık kaynakları ise insanlar tarafından üretilir. Mum, ampul, gaz lambası yapay ışık kaynaklarına örnektir.