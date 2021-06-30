5. sınıf kültür ve miras konu anlatımı - Ülkemiz ve Dünya'daki kültürel miraslara örnekler

Kültürel miras, toplumların geçmişten günümüze uzanan tarihini, geleneklerini, göreneklerini ve yaşayış biçimlerini öğrenmemizi ve incelememizi sağlar. Kültürel miraslar ait olduğumuz kültürleri gelecek nesillere aktaracak en doğru yapılardır. Bu yüzden kültür ve miras konusu 5. Sınıf sosal bilgiler dersinde önemli bir konu olarak ele alınır. Biz de bu konuyu ülkemiz ve Dünya'daki kültürel miraslara örnekler üzerinden sizler ile paylaşacağız.

KÜLTÜR VE MİRAS

Kültür ve miras tarih ve olaylardan meydana gelir. Bu kapsamda bazı kavramları öğrenerek kültürel miras konusunu daha iyi anlayabiliriz.

Tarih: Bir bilim dalıdır. Gerçekleşen olayları zaman ve yer göstererek belirli bir neden sonuç ilişkisi içerisinde verir. Tarih Milat, çağ ve yüzyıl olarak ayrılmıştır.

Milattan önce Hz. İsa'nın doğumu öncesi, Milattan sonra ise Hz. İsa'nın doğumundan sonrası olarak adlandırılır.

Çağ ise, belirli olaylar sonucunda biten ve başlayan zaman dilimleridir. İstanbul'un Fethi'ninOrta Çağ'ı bitirip Yeni Çağı başlatması gibi.

Yüzyıl ise bir zaman dilimidir. 21. Yüzyıl şu anda içinde bulunduğumuz yıldır.

ÜLKEMİZ VE DÜNYA'DAKİ KÜLTÜREL MİRASLARA ÖRNEKLER

Kültürel miraslar doğal ve yapay olmak üzere ayrılır. Doğal kültürel miraslar, kendiliğinden oluşan ancak koruma altına alınanlardır. Yapay kültürel miraslar ise dönemin liderleri tarafından yapılan tarihi yapılar. Türkiye'de Anadolu toprakları çok farklı kültür ve topluluklara ev sahipliği yapmıştır. İyonlar, Hitiler, Lidyalılar, Selçuklular, Urartular, Artuklular ve son olarak Osmanlı devletine ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının her köşesinde kültürel miras örneklerine rastlayabiliriz. Şimdi dünyadan ve Türkiye'den kültürel miras örneklerini inceleyeceğiz.

TÜRKİYE'DE DOĞAL KÜLTÜREL MİRASLARA ÖRNEKLER

Denizli – Pamukkale

Nevşehir – Peribacaları

Ağrı – Ağrı Dağı

Balıkesir- Manyas Kuş Cenneti

Antalya – Düden Şelalesi

Rize- Ayder Yyalası

Aksaray – Ihlara Vadisi

Muğla – Ölüdeniz

Antalya – Damlataş Mağarası

Trabzon – Uzungöl

Erzurum – Tortum

Hakkari – Berçelan Yaylası

Balıkesir – Kazdağı Milli Parkı

Antalya – Manavgat Şelalesi

Van – Akdamar Adası

İstanbul – İstanbul Boğazı

Tarihi varlıklar

Tarihi varlıklar geçmişte yaşayan uygarlıklar tarafından günümüze ulaşan para, türbe, cami, köprü, antik kent, tiyatro, medrese ve kalelerdir.

Tarihi varlıklarımız tarihi mekan, tarihi nesne ve tarihi yapı olarak 3'e ayırlır. Traihi mekanda tarihi nesne ve yapılar bulunur. Traihi yapıda geçmiten insanlar tarafından inşa eidlen binalar bulunur. Tarihi nesne ise geçmişten günümüze ulaşan takı, kap, ve aletlerden meydana gelir.

Türkiye'deki kültürel miras örnekleri

İstanbul – Ayasofya Müzesi

Adıyaman - Nemrut Heykeli

İzmir- Efes Antik Kent

Antalya – Aspendos Tiyatrosu

Diyarbakır – Surlar

Trabzon – Sümela Manastırı

Diyarbakır- Malabadi Köprüsü

İstanbul – Sultan Ahmet Camii

Edirne – Selimiye Camii

Ağrı – İshak Paşa Sarayı

İstanbul – Kız Kulesi

Konya – Mevlana Türbesi

Bursa – Cumalıkazık Köyü

Rumeli Hisarı – İstanbul

Erzurum – Çifte Minareli Medrese

Dünyadan kültürel miraslara örnekler