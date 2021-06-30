5. sınıf kültür ve miras konu anlatımı - Ülkemiz ve Dünya'daki kültürel miraslara örnekler

Kültürel miras, toplumların geçmişten günümüze uzanan tarihini, geleneklerini, göreneklerini ve yaşayış biçimlerini öğrenmemizi ve incelememizi sağlar. Kültürel miraslar ait olduğumuz kültürleri gelecek nesillere aktaracak en doğru yapılardır. Bu yüzden kültür ve miras konusu 5. Sınıf sosal bilgiler dersinde önemli bir konu olarak ele alınır. Biz de bu konuyu ülkemiz ve Dünya'daki kültürel miraslara örnekler üzerinden sizler ile paylaşacağız.
KÜLTÜR VE MİRAS
Kültür ve miras tarih ve olaylardan meydana gelir. Bu kapsamda bazı kavramları öğrenerek kültürel miras konusunu daha iyi anlayabiliriz.
Tarih: Bir bilim dalıdır. Gerçekleşen olayları zaman ve yer göstererek belirli bir neden sonuç ilişkisi içerisinde verir. Tarih Milat, çağ ve yüzyıl olarak ayrılmıştır.
Milattan önce Hz. İsa'nın doğumu öncesi, Milattan sonra ise Hz. İsa'nın doğumundan sonrası olarak adlandırılır.
Çağ ise, belirli olaylar sonucunda biten ve başlayan zaman dilimleridir. İstanbul'un Fethi'ninOrta Çağ'ı bitirip Yeni Çağı başlatması gibi.
Yüzyıl ise bir zaman dilimidir. 21. Yüzyıl şu anda içinde bulunduğumuz yıldır.
ÜLKEMİZ VE DÜNYA'DAKİ KÜLTÜREL MİRASLARA ÖRNEKLER
Kültürel miraslar doğal ve yapay olmak üzere ayrılır. Doğal kültürel miraslar, kendiliğinden oluşan ancak koruma altına alınanlardır. Yapay kültürel miraslar ise dönemin liderleri tarafından yapılan tarihi yapılar. Türkiye'de Anadolu toprakları çok farklı kültür ve topluluklara ev sahipliği yapmıştır. İyonlar, Hitiler, Lidyalılar, Selçuklular, Urartular, Artuklular ve son olarak Osmanlı devletine ev sahipliği yapan Anadolu topraklarının her köşesinde kültürel miras örneklerine rastlayabiliriz. Şimdi dünyadan ve Türkiye'den kültürel miras örneklerini inceleyeceğiz.
TÜRKİYE'DE DOĞAL KÜLTÜREL MİRASLARA ÖRNEKLER
Tarihi varlıklar
Tarihi varlıklar geçmişte yaşayan uygarlıklar tarafından günümüze ulaşan para, türbe, cami, köprü, antik kent, tiyatro, medrese ve kalelerdir.
Tarihi varlıklarımız tarihi mekan, tarihi nesne ve tarihi yapı olarak 3'e ayırlır. Traihi mekanda tarihi nesne ve yapılar bulunur. Traihi yapıda geçmiten insanlar tarafından inşa eidlen binalar bulunur. Tarihi nesne ise geçmişten günümüze ulaşan takı, kap, ve aletlerden meydana gelir.
Türkiye'deki kültürel miras örnekleri
Dünyadan kültürel miraslara örnekler