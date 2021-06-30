5. Sınıf Küresel Bağlantılar Konu Anlatımı - Küresel Bağlantılar Nedir?

5. sınıf küresel bağlantılar dersi içeriğinde içinde yaşadığımız ülkede yaşayan insanların ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılan üretimler işlenmektedir. Her ülkenin üretimleri coğrafi özelliklerine ve konumuna göre değişkenlik gösterebilir. Ülkeler var olan ihtiyaçlarını karşılamak için ise diğer ülkeler ile ticaret adı verilen alışverişi gerçekleştirir.

KÜRESEL BAĞLANTILAR NEDİR?

Küresel bağlantılar ülkelerin coğrafi özelliklerine özel olarak yaptıkları üretimleri ve diğer ülkelerle olan ilişkilerini ele alır. Bu kapsamda ticaret ortaya çıkmıştır. Ticarette iki temel kavram vardır. Bunlardan biri ihracat diğeri ise ithalattır. İthalat bir ülkenin kendi sınırları dışında üretilen ürünleri satması olarak tanımlanır. İhracat ise ülkelerin kendi sınırları içerisinde üretemediği ama ihtiyacı olan ürünleri başka ülkelerden satın alması olarak tanımlanır.

İhraç edilen mallar ise şu şekildedir:

İncir, tütün, kuru incir, kayısı, fındık, mercimek, pamuk, hayvansal ve bitkisel yağlar

Krom, bakır, bor, toryum, magnezyum, demir-çelik ürünleri

Pamuklu ve yünlü kumaşlar, giyim eşyası, mobilya, deri, çimento, vagon, ayakkabı, beyaz eşya

İthal edilen mallar ise şu şekildedir:

Muz, kahve, pirinç, kauçuk, kakao gıda ürünleri

Kömür, petrol, doğalgaz gibi enerjiler

İş makineleri, elektronik eşyalar, otomobil, ilaç gibi hizmet ürünleri

KÜRESEL BAĞLANTILARDA TİCARET VE TEKNOLOJİ İLİŞKİSİ

Ticaret eski zamanlarda farklı ulaşım yolları ile sağlanmaktaydı. En çok kullanılan yollar İpek Yolu, Kral Yolu ve Baharat Yolu'dur. Bu dönemlerde ulaşım araçları yük hayvanları ile sağlanmaktaydı. Ticaret sırasındaki konaklamalar ise han ve kervansaraylar ile gerçekleştirilmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikteyse ülkeler ticaret çalışmalarını hızlandırırken aynı zamanda da kolaylaştırmıştır.

Özellikle deniz ve hava yolundaki gelişmeler ticari ilişkilerde ülkeler arasındaki sınırların kaldırılmasını sağlamıştır. Ödemeler ise bankaların online kanalları ile anında ve hızlı bir şekilde yapılmaya başlamıştır. Ulaşım araçlarının gelişimi, teknolojinin gelişimine paralel olarak ilerlemiştir. Bunun yanı sıra ülkeler ürünlerini de satmak için internet üzerinden pazarlama ve reklamlar gerçekleştirmektedir. Bu da satışı yapılmak istenen ürünlerin daha kolay yollar le daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda teknoloji küresel bağlantıların gelişimini arttırmıştır.