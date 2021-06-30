5. Sınıf Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme Konu Anlatımı - Kuvvetin Ölçülmesi Ve Sürtünme Örnek Sorular

Ölçülebilen bir varlık olarak ele alınan kuvvet günlük hayatın her aşamasında yer alır. Kuvvetin ölçümü için kullanılan alet ise dinamometre kullanılır. Bu ölçüm ile kuvvetin de büyüklüğü kolaylıkla anlaşılabilir. Gelin, 5. sınıf kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme konu anlatımı - Kuvvetin ölçülmesi ve sürtünme örnek soruları birlikte inceleyelim.

KUVVET ÖLÇÜMÜ

Kuvvet ölçümünü anlamak için ilk adımda kuvvetin tanımını bilmemiz gerekmektedir. Duran bir haldeki cismin hareket ettirilmesi için uygulanan işleme kuvvet denir. Kuvvet için cisim ya itilir ya da çekilir.

KUVVET CİSİMLER ÜZERİNDE NASIL ETKİ EDER?

Kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri aşağıdaki gibidir:

Cisimlerin hareket etmesini sağlar.

Hareket halinde cisimleri durdurmamızı sağlar.

Cisimlerin farklı yönlere hareket ettirilmesini sağlar.

Cisimlerin daha hızlı ya da daha yavaş hareket ettirilmesini sağlar.

Şekillerini değiştirmemizi sağlar.

SÜRTÜNME NEDİR?

Sürtünme ise bir maddenin üzerinde bulunduğu yüzeye temas edecek şekilde hareket ettirilmesidir. Sürtünme ile maddenin hareket sırasındaki kuvveti ve hızı azaltılabilir. Böylelikle uygulanan kuvvet de daha az bir şekilde uygulanır. Örneğin bir otomobilde dörtte bir oranındaki enerji sürtünmenin sınırlandırılması için harcanır.

KUVVET NASIL ÖLÇÜLÜR?

Kuvvetin ölçümlenmesi için dinamometre kullanılır. Kuvvet N harfi ile sembol edilir. N harfi Newton'dan gelmektedir. Dinamometre içerisinde bulunan esnek yay bir kuvvete maruz kaldığında esneme gerçekleşir. Bu esnemenin oranı kuvvetin de oranını gösterir.

KUVVETİN ÖLÇÜLMESİ VE SÜRTÜNME ÖRNEK SORULAR

Soru:

Aşağıda yer alan şıklardan hangisinde kuvvet uygulanmaz?

Arabanın hareket ettirilmesi Sert bir cismin kırılması Rüzgar gülünün döndürülmesi Işığın aydınlatması

Cevap:

Yukarıda yer alan soruda ışığın aydınlatması maddesi dışındaki her maddede kuvvet uygulanmasına ihtiyaç vardır. Bu yüzden cevap "Işığın aydınlatması"dır.

Soru:

Kuvvetin birimi nedir?

Kilogram Ton Gram Newton

Cevap:

Kuvvetin birimi N ile ifade edilir. N harfi Newton'dan geldiği için D şıkkı doğru cevaptır.

Soru:

Sürtünme kuvvetinde cismin hangi yüzeyinde sürtünme gerçekleşir?

Cevap:

Sürtünme kuvveti sırasında cismin bulunduğu yüzeye temas etmesi gerekir. Bu yüzden alt kısım sürtünmenin uygulandığı bölümdür.