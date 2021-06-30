5. Sınıf Üretim, Dağıtım Ve Tüketim Konu Anlatımı - Üretim, Dağıtım Ve Tüketimi Etkileyen Doğal Ve Beşeri Faktörler Nelerdir?

Ekonomik faaliyetler üretim, dağıtım ve tüketim kapsamında gerçekleşir. Bu ekonomik faaliyetler ile bireylerin hayatlarını devam ettirmeleri ve ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanır. Kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal ve beşeri faktörler nelerdir? konusu hakkında bilinmesi gerekenler ve örnekler yazımızda sizleri bekliyor.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİM AĞLARI NELERDİR?

Üretim ağları kapsamında somut ve daha önce üretilmemiş yeni ürünlerin yapılması yer alır. Bu ağda üretilen tüm ürünler ise ekonomi dilinde mal olarak adlandırılır. Bu malların üretiminde kişilerin talepleri ve ihtiyaçları dikkate alınır. Bu mallar satış yolu ile bireylere ulaştırılır. Üretim ağına örnek olarak peynir üretimi verilebilir. Sütten peynir yapılarak kişilerin beslenme ihtiyacında yer alan bir ürün karşılanır.

Dağıtım ağları ise tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ürünlerin üretim alanından çıkarılarak satış noktalarına ya da direkt olarak tüketiciye ulaştırılmasını ifade eder. Örneğin bir fabrikada üretilen araba, tüketiciye sunulmak için bir araba galerisine teslim edilir. Ya da market ürünlerinin üretiminin ardından tüketiciye ulaşması için market, bakkal gibi satış noktalarına teslim edilmesi dağıtım ağlarının içerisinde yer alır.

Ekonomik faaliyetlerin son aşaması ise tüketim ağlarıdır. Tüketim ağları zincirin son halkasıdır ve tüketicinin ihtiyaçlar kapsamında üretilip dağıtılan ürünlere ulaşarak onu kullanmasına denir.

ÜRETİM, DAĞITIM VE TÜKETİMİ ETKİLEYEN DOĞAL VE BEŞERİ FAKTÖRLER NELERDİR?

Türkiye, konumundan dolayı pek çok farklı coğrafya özelliklerine sahip olduğu için ekonomik faaliyetlerde de değişiklik gösterir. Ekonomik faaliyetleri etkileyen nedenlerden bazıları şunlardır:

Yer şekilleri

İklim

Yer altı ve yer üstü zenginlikler

Ulaşım

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen ekonomik faaliyetlerin başına tarım gelir. Özellikle bu bölgede buğday tarımı çok yoğun olarak yapılır. Buğday üretimi de fazla olduğu için fabrika kurulumlarında makarna ve bisküvi üretimi ön plana çıkmıştır. Meslek gelişimleri de ziraat ve çiftçilik üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu bölgede madencilik, turizm ve hayvancılık da yapılmaktadır.

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesi Türkiye'de nüfusun en yoğun olduğu bölgedir. Burada hem tarım hem sanayi hem de hizmet sektöründe hızlı bir gelişim yaşanmaktadır.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi'nin bitki örtüsü ormanlardır. Bu yüzden mobilya ve kağıt üretimi fazladır. Bu da ekonomik faaliyetlerinin marangozluk, orman mühendisliği gibi ormancılık alanlarında gelişmesine yol açmıştır. Karadeniz bölgesinde aynı zamanda fındık, şekeri mısır ve çay üretimi de bulunur.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu anadolu bölgesinin iklimi sert ve karasaldır. Bu yüzden tarım yapılması çok uygun topraklar ve koşullar bulunmaz. Bu yüzden daha çok hayvancılık gelişmiştir. Bu da bölgede süt ve et fabrikalarının kurulmasına yol açmıştır.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesi sıcak ve güneşli gün sayısı fazla olan bil bölgemizdir. Bu yüzde turizm de fazlasıyla gelişmiştir. Bunun yanı sıra tarıma uygun toprakları bulunur ve seracılık yaygın olarak yapılır. Aynı zamanda kültürel yapıları da bulunan Akdeniz bölgesinde turist rehberliği, tercümanlık gibi alanlarda da iş kolları bulunur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Bu bölgede farklı ürünler yıl içinde yetiştirilebilir. Geniş platoları ve ovaları bulunur. Mercimek, buğday, üzüm, antep fıstığı en çok yetiştirilen ürünleri arasında yer alır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde petrol üretimi de yapıldığı için madencilik alanındaki iş kolları da gelişmiştir.

Ege Bölgesi

Ege bölgesinde turizm, hayvancılık, tarım ve madencilik gibi farklı ekonomik faaliyetler görülür. İzmir'de limancılık faaliyetleri de yaygın olarak yapılır.