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Giriş Tarihi: 30.6.2021

72 yaşında sınav heyecanı

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
72 yaşında sınav heyecanı
İSTANBUL 72 yaşında üniversite sınavına giren Hatice Velioğlu, okumanın yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı. 4 çocuk, 8 torun sahibi Velioğlu çocukluk yıllarında okuyamadığı için evlatlarının desteğiyle 72 yaşında liseyi bitirdi. Ardından ziraat mühendisi olma hayaliyle hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Velioğlu, "Sınava girmek için içeri girdiğimde beni gören sınav gözetmeni, 'Teyze senin burada ne işin var?' dedi. 'Ben de sınava gireceğim' deyince şaşırdı, tebrik etti" diye konuştu. Annesinin sınav heyecanını paylaşmak üzere okula gelen Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil Aziz Velioğlu ise "Yaklaşık 15 yıl önce sınav günü okul önünde beni bekleyen annemdi. Bugün roller değişti" sözleriyle duygularını paylaştı.
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72 yaşında sınav heyecanı
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