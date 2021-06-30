72 yaşında sınav heyecanı

İSTANBUL 72 yaşında üniversite sınavına giren Hatice Velioğlu, okumanın yaşı olmadığını bir kez daha kanıtladı. 4 çocuk, 8 torun sahibi Velioğlu çocukluk yıllarında okuyamadığı için evlatlarının desteğiyle 72 yaşında liseyi bitirdi. Ardından ziraat mühendisi olma hayaliyle hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katıldı. Velioğlu, "Sınava girmek için içeri girdiğimde beni gören sınav gözetmeni, 'Teyze senin burada ne işin var?' dedi. 'Ben de sınava gireceğim' deyince şaşırdı, tebrik etti" diye konuştu. Annesinin sınav heyecanını paylaşmak üzere okula gelen Medipol Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Halil Aziz Velioğlu
ise "Yaklaşık 15 yıl önce sınav günü okul önünde beni bekleyen annemdi. Bugün roller değişti" sözleriyle duygularını paylaştı.