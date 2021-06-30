Ag Hangi Element? Ag Simgesi Hangi Elementin Sembolüdür?

Kimyasal elementler, İngilizce isimlerinin baş harfinden ya da baş harflerinden oluşan simgelerle gösteriliyor. Bilimsel metinlerde ya da gündelik yaşamda karşımıza çıkan simgelerin temsil ettiği elementler en çok merak edilen konuların içinde yer alıyor. Bu yazımızda "Ag simgesi hangi elementin sembolüdür?" sorusunun cevabından ve Ag elementinin periyodik tablodaki yerinden bahsedeceğiz.

AG HANGİ ELEMENT?

Bazı elementlerin karşımıza çıkması için illaki fen bilimleriyle ilgilenmemize ya da bilimsel metinler okumamıza gerek yok. Günlük yaşamda da sık sık kullandığımız Gümüş elementi Ag simgesiyle gösteriliyor. Ag simgesine sahip olan element gümüştür.

GÜMÜŞ ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Periyodik tabloda Ag simgesiyle gösterilen gümüş elementinin Latince adı Argentum'dur. Argentum kelimesi Latince "beyaz, parlak" anlamlarını taşıdığı için bu ismi almıştır.

Periyodik tablonun değerli geçiş metallerinden biri olan gümüş elementi parlak metalik beyaz bir renge sahiptir.

Gümüş elementinin atom numarası 47'dir.

Altın ve bakırdan sonra bulunduğu bilinen gümüşün M.Ö. 3200'lü yıllarda kullanılmasına rağmen gümüşü ilk işleyen Romalılardır.

Gümüşe doğada en çok argentit (Ag2S) ve gümüş klorür (AgCl) olarak rastlanır.

Gümüş ışığı çok iyi yansıtan elementlerden biridir ve dövülebilir.

Gümüşün atmosferde oksitlenmesi çok zordur. Altından daha kolay oksitlendiği bilinse de bakıra göre düşünüldüğünde daha zor oksitlendiği görülür.

Gümüşün eriyebilir ancak erimesi için nitrik asit ve derişik sıcak sülfürik asite ihtiyaç duyulur.

Kükürte karşı duyarlı olan gümüş, havadaki hidrojen sülfür ve kükürte maruz kaldığında kolayca kararabilir.

Ağır metallerden biri olan gümüşün özelliklerinin bakırın özellikleriyle büyük benzerlik gösterdiğinden bahsetmek mümkündür.

Elektriği ve ısıyı çok iyi ilettiği kanıtlanmış olan gümüşün paslanması çok zordur ancak atmosferde parlaklığını kaybedip matlaştığı görülmüştür.

Gümüşün parlaklığını korumak ya da parlaklığını kaybetmesini yavaşlatmak için kadmiyum, antimon, kalay ve çinko ile yaptığı alaşımlara başvurulur.

Gümüşün kullanıldığı alanların arasında elektronik üretimi, para imalatı, süs eşyası ve takı yapımı, dişçilik materyalleri, fotoğrafçılık sıralanır.

Bir gram gümüşten neredeyse 2 km uzunluğunda elektrik teli üretmek mümkündür. Elektriği en iyi ileten maddelerden biri olan gümüşün elektrik teli üretiminde kullanılmamasının sebebi doğada az bulunması ve pahalı olmasıdır.

Gümüş elementinin doğada çok bulunması onu değerli elementlerden biri yapar.

Saf gümüş yumuşaktır, tırnakla bile çizilebilir. Kolayca işlenebilmesini anlatabilmek için tel ve levha haline getirilebileceği örnek gösterilir.

Işığı çok iyi yansıtıyor olması ve parlak yapısı nedeniyle optik aynaların yapımında da gümüş kullanılabilir.

Su arıtma sistemlerinde bulunan filtelerde de kullanılabilen gümüş sudaki bakterilerin üremesinin önüne geçer.

Türkiye'de gümüş üretimi Kütahya'nın Gümüşköy isimli köyünde yapılmaktadır.

AG PERİYODİK TABLODA NEREDE BULUNUR?

Periyodik tabloda kimyasal elementlerin sınıflandırılmasında kullanılan "grup" terimi tablonun sütunlarını, "periyot" terimi ise tablonun satırlarını temsil eder. 47 atom numarasına ve Ag sembolüne sahip olan gümüş elementi periyodik tabloda 11. grupta, 5. periyotta ve d grubunda sıralanmıştır.