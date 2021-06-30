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Haberler Eğitim Haberleri Artvin lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:26

Artvin lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Artvin lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Artvin lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan Artvin lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Artvin lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Artvin lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Artvin lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

ARTVİN LİSE TABAN PUANLARI

İşte Artvin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

ARTVİN LİSE TABAN PUANLARI 2021

Artvin merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Artvin lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Artvin ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 391,5606 9,42 1,3
ARTVİN / ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 379,2001 12,03 3,28
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 353,3747 18,66 9,7
ARTVİN / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 349,6055 19,76 5,87
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 68 302,4073 36,17 10,6
ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 264,4088 54,63 26,67

ARTVİN / MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 257,8602 58,43 24,94
ARTVİN / HOPA / Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 239,9687 69,64 10,63
ARTVİN / MURGUL / Şöhret Cengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 229,3457 76,71 23,4
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Artvin lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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