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Haberler Eğitim Haberleri Bitlis lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:53

Bitlis lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bitlis lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren LGS sonuçları açıklandı. Bitlis lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları bu noktada merak edilmeye başladı. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçiyor. LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bitlis lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Bitlis lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Bitlis lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Bitlis lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

BİTLİS LİSE TABAN PUANLARI

İşte Bitlis liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

BİTLİS LİSE TABAN PUANLARI 2021

Bitlis ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bitlis lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bitlis ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 409,0852 6,36 0,82
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 402,163 7,48 0,41
BİTLİS / MERKEZ / Nurullah Eren Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 391,341 9,46 6,55
BİTLİS / TATVAN / Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 353,006 18,76 8,89
BİTLİS / AHLAT / Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 336,613 23,74 9,53
BİTLİS / MERKEZ / Hatuniye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 309,2515 33,44 10,39
BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 305,3251 34,97 21,73
BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 120 302,4051 36,17 9,73
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 301,2272 36,66 8,41
BİTLİS / MERKEZ / Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 289,8676 41,62 14,03
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 255,0415 60,13 25,49
BİTLİS / TATVAN / Tatvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 233,2688 74,08 39,21
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Bitlis lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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