Bolu lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Bolu lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Bolu lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
İşte Bolu lise 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.
Bolu ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Bolu lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Bolu ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|430,7068
|3,52
|0,18
|BOLU / MERKEZ / İzzet Baysal Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|204
|388,8904
|9,96
|3,55
|BOLU / GEREDE / Gerede Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|380,9814
|11,63
|3,75
|BOLU / MERKEZ / Bolu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|364,3404
|15,68
|
5,29
|BOLU / MERKEZ / Ankara Altındağ Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|315,912
|30,9
|1,93
|BOLU / MERKEZ / Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|268,7374
|52,23
|6,09
|BOLU / DÖRTDİVAN / Dörtdivan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|68
|212,0674
|87,56
|52,43