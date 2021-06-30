Burdur lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 LGS sonuçlarına kavuşan öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerine başlıyor. Burdur lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri ise bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Burdur lise taban puanları nasıl? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
İşte Burdur lise 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.
Burdur ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Burdur lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Burdur ilçelerindeki liselerin taban puanları şöyle;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|437,0539
|2,87
|0,1
|BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|428,344
|3,78
|0,23
|BURDUR / GÖLHİSAR / Gölhisar Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|392,6221
|9,22
|0,45
|BURDUR / BUCAK / Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|388,0754
|10,13
|1,41
|BURDUR / KARAMANLI / Hakan Sevim Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|387,2002
|10,3
|4,85
|BURDUR / MERKEZ / Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|373,0792
|13,48
|3,18
|BURDUR / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|352,0111
|19,05
|3,82
|BURDUR / TEFENNİ / Tefenni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|263,5912
|55,1
|22,42
|BURDUR / MERKEZ / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|236,4227
|71,99
|29,16
|BURDUR / MERKEZ / Burdur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|210,5114
|88,42
|20,2
|BURDUR / BUCAK / Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|34
|196,7054
|94,78
|25,2