Çanakkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çanakkale

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Çanakkale lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Çanakkale Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı aşağıda yer almaktadır.
LGS ÇANAKKALE LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS YEP ÇANAKKALE LİSE TABAN PUANLARI 2021
Çanakkale merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Çanakkale lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Çanakkale ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|447,9226
|1,91
|0,04
|ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|419,8073
|4,82
|0,91
|ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|408,0853
|6,52
|2,35
|ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|406,4613
|6,78
|2,62
|ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|398,5565
|8,11
|5,34
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|374,0415
|13,25
|3,3
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|238
|362,2505
|16,23
|1,92
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|352,7966
|18,82
|2,09
|ÇANAKKALE / BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|310,9646
|32,76
|16,07
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|309,1878
|33,47
|8,68
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|291,8203
|40,73
|6,8
|ÇANAKKALE / BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|290,262
|41,44
|8,93
|ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|279,4346
|46,62
|21,48
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.