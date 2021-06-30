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Haberler Eğitim Haberleri Çanakkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çanakkale
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:22

Çanakkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çanakkale

Çanakkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çanakkale

Okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Çanakkale lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Çanakkale’da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte tercihler için de hazırlıklar başladı. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Çanakkale Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Çanakkale ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Çanakkale lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. Çanakkale il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Çanakkale Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı aşağıda yer almaktadır.

LGS ÇANAKKALE LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS YEP ÇANAKKALE LİSE TABAN PUANLARI 2021

Çanakkale merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Çanakkale lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Çanakkale ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 447,9226 1,91 0,04
ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 419,8073 4,82 0,91
ÇANAKKALE / ÇAN / Çan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 408,0853 6,52 2,35
ÇANAKKALE / GELİBOLU / Gelibolu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 406,4613 6,78 2,62
ÇANAKKALE / AYVACIK / Ayvacık Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 398,5565 8,11 5,34
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 374,0415 13,25 3,3
ÇANAKKALE / MERKEZ / Merkez Çanakkale Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 362,2505 16,23 1,92
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 352,7966 18,82 2,09
ÇANAKKALE / BİGA / Biga Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 310,9646 32,76 16,07
ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 309,1878 33,47 8,68
ÇANAKKALE / MERKEZ / Tacettin Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 291,8203 40,73 6,8
ÇANAKKALE / BİGA / İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 290,262 41,44 8,93
ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 279,4346 46,62 21,48

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

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Çanakkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Çanakkale
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