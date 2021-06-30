Denizli'de ikamet etmekte olan öğrenciler de lise taban puanları araştırmasına çıktı. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi lisede eğitimine devam edeceğine karar verecek. Sonuçlar için geri sayım başlarken bir yandan bu konuyla ilgili "2021 Denizli lise taban puanları nedir, açıklandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Denizli LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları…