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Haberler Eğitim Haberleri Diyarbakır lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Diyarbakır
Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:59

Diyarbakır lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Diyarbakır

Diyarbakır lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Diyarbakır

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Diyarbakır’da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Diyarbakır Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Diyarbakır ilinde bulunan lise kontenjan sayıları...

Bugün LGS sonuçlarının açıklanmasıyla lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Diyarbakır lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Diyarbakır il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Diyarbakır Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı…

LGS DİYARBAKIR LİSE TABAN PUANLARI

LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS DİYARBAKIR LİSE TABAN PUANLARI 2021

Diyarbakır merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Diyarbakır lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Diyarbakır ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.

MEB TERCİH ROBOTU

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 462,3265 0,97 0,02
DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 448,3909 1,87 0,14
DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 439,9529 2,58 1,02
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 240 431,2777 3,46 1,88
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 421,5383 4,6 3,19
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 204 413,1329 5,75 3,57
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 399,3053 7,98 4,65
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 397,5581 8,3 3,72
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 1>70 387,4766 10,25 2,18
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Adnan Menderes Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 476 383,7059 11,05 5,87
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 381,3161 11,56 8,3
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 374,1907 13,21 2,86
DİYARBAKIR / ÇERMİK / Çermik Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 369,6726 14,31 2,11
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 120 360,589 16,67 3,95
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 358,2188 17,31 11,84
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 353,7195 18,57 11,2
DİYARBAKIR / BAĞLAR / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 351,4417 19,22 4,97
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 337,0196 23,6 11,71
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 323,8475 28,01 19,61
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 314,6785 31,36 18,15
DİYARBAKIR / ÇINAR / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 310,1491 33,09 12,24
DİYARBAKIR / SİLVAN / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 307,3526 34,18 11,71
DİYARBAKIR / ERGANİ / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 305,5103 34,9 11,98
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 304,8427 35,18 14,07
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 298,6102 37,75 11,81
DİYARBAKIR / SİLVAN / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 297,399 38,27 5,54
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 136 281,8509 45,42 20,06
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 281,3301 45,67 13,92
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 277,7282 47,49 23,54
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 266,2454 53,59 29,9
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 264,1217 54,8 23,41
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,2575 60,6 30,82
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 252,7262 61,51 15,18
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 251,1714 62,46 18,9
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 247,8148 64,57 39,39
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 246,5744 65,37 22,16
DİYARBAKIR / BİSMİL / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 245,1921 66,25 9,19
DİYARBAKIR / ERGANİ / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 60 243,3535 67,43 24,99
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Yenişehir Dicle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 239,8248 69,74 18,29
DİYARBAKIR / KAYAPINAR / 500 Evler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 238,2639 70,77 23,21
DİYARBAKIR / BAĞLAR / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 237,5808 71,22 24,61
DİYARBAKIR / DİCLE / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 229,4881 76,62 16,78
DİYARBAKIR / BİSMİL / Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,0279 82,15 30,5
DİYARBAKIR / SUR / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 179,847 98,7 21,91

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.

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Diyarbakır lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Diyarbakır
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