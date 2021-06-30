Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri E okul giriş ekranı: e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:35

E okul giriş ekranı: e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

E okul giriş ekranı: e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

Milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklanmasıyla beraber e okul giriş nasıl yapılır, E Okul MEB Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl girilir sorusuna yanıt aranıyor. Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin girdiği sınav sonuçları MEB’in resmi sitesinde yer alıyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. Peki e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı!

E okul giriş ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler MEB ve e okul üzerinden sonuç sorgulama işlemleri yapıyor. E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimleri süresince aldıkları sınav notları, karne notları, ders programları gibi birçok sorgulama işlemini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Peki e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı!

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI!

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.

E-OKUL VELİ GİRİŞİ VE E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL GİRİŞ İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
E okul giriş ekranı: e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA