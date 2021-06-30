E okul giriş ekranı: e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır?

E okul giriş ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler MEB ve e okul üzerinden sonuç sorgulama işlemleri yapıyor. E okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci giriş ekranı ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitimleri süresince aldıkları sınav notları, karne notları, ders programları gibi birçok sorgulama işlemini bu sistem üzerinden gerçekleştiriyor. Peki e okul VBS Veli Bilgilendirme Sistemi girişi nasıl yapılır? İşte E okul giriş ekranı!
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor.
E- Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde öğretmenler öğrencilerin başarı durumunu, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü sonuçları gibi durumları sisteme girmektedir. Öğrenciler ve veliler aynı ekrandan bu verilere ulaşabilmektedir. Sisteme aşağıdaki linkten öğrencinin T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, sözlü ve yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.