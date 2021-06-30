Edirne lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Edirne

Lise tercihleri için geri sayım sona eriyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının erişime açılması sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Edirne lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Edirne'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu noktada öğrenciler ve velileri, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Edirne Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Edirne ilinde bulunan lise kontenjan sayıları
LGS EDİRNE LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS EDİRNE LİSE TABAN PUANLARI 2021
Edirne merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Edirne lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Edirne ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|429,0686
|3,7
|0,2
|EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|418,1435
|5,05
|1,19
|EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / TEV Orhan Çetin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|406,9034
|6,71
|2,9
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|396,8257
|8,42
|2,35
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|368,7048
|14,56
|7,25
|EDİRNE / MERKEZ / Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|310,8911
|32,79
|4,05
|EDİRNE / UZUNKÖPRÜ / Kemal Unakıtan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|268,9415
|52,12
|8,86
|EDİRNE / MERKEZ / Emel-Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|208,6614
|89,43
|20,2
|EDİRNE / KEŞAN / Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|205,0516
|91,26
|9,42
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.