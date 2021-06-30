Elazığ lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları Elazığ

LGS sonuçları bu sabah açıklandı. Sınav maratonunun sona ermesiyle birlikte lise adayı öğrencilerde tercih heyecanı başladı. Öğrencilerin istedikleri liselere yönelmenin yanında lise taban puanları da tercihlerde etkili oluyor. Bugün sonuçların erişime açılmasıyla birlikte Elazığ lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak konusu oldu. İşte, Elazığ il merkezi ve ilçelerinde eğitim faaliyeti gösteren liselerde eğitim görmek isteyenler tarafından araştırılan, "2021 LGS Elazığ Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir" sorusunun yanıtı…
LGS ERZİNCAN LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS ELAZIĞ LİSE TABAN PUANLARI 2021
Elazığ merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Elazığ lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Elazığ ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|451,5359
|1,63
|0,07
|ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|430,8167
|3,51
|1,67
|ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|419,8333
|4,82
|3,52
|ELAZIĞ / MERKEZ / Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|324
|400,0905
|7,84
|4,79
|ELAZIĞ / MERKEZ / Çubuk Bey Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|387,8235
|10,18
|7,85
|ELAZIĞ / MERKEZ / Şehit Eyyüp Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|376,4157
|12,68
|1,31
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|373,965
|13,26
|4,89
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|144
|366,4782
|15,13
|10,99
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Ahmet Yesevi Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|347,7187
|20,31
|9,3
|ELAZIĞ / MERKEZ / Cumhuriyet Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|68
|336,9076
|23,64
|12,74
|ELAZIĞ / MERKEZ / Hacı Hulusi Yahyagil Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|102
|313,5572
|31,79
|13,48
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|68
|296,3465
|38,73
|14,15
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|293,183
|40,13
|15,37
|ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|288,8826
|42,08
|13,87
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|274,0264
|49,41
|15,13
|ELAZIĞ / MERKEZ / Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|272,7562
|50,08
|20,16
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,7776
|55,57
|15,48
|ELAZIĞ / MERKEZ / Necip Güngör KISAPARMAK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|262,1619
|55,92
|22,44
|ELAZIĞ / MERKEZ / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|253,0938
|61,29
|21,81
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.