Erzurum Lise Taban Puanları! 2021 LGS Erzurum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Erzurum lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Erzurum ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Erzurum lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…
ERZURUM LİSE TABAN PUANLARI
İşte Erzurum liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|452,3997
|1,56
|0,04
|ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|150
|436,6837
|2,9
|1,58
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|422,5746
|4,47
|1,8
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|412,6549
|5,82
|4,45
|ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|395,839
|8,6
|1,28
|ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|389,5981
|9,82
|2,27
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|386,3814
|10,47
|5,09
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|386,0332
|10,55
|5,88
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|383,6133
|11,07
|5,84
|ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|367,9311
|14,76
|10,57
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|360,4896
|16,69
|6,61
|ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|102
|357,4787
|17,51
|3,49
|ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|349,7948
|19,7
|7,42
|ERZURUM / OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|332,7073
|25
|13,31
|ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|314,4553
|31,45
|15,08
|ERZURUM / HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|301,9763
|36,35
|20
|ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|34
|290,8815
|41,16
|18,22
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|283,839
|44,45
|22,29
|ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|278,9591
|46,86
|27,17