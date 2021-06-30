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Giriş Tarihi: 30.6.2021 08:58 Son Güncelleme: 30.6.2021 08:58

Erzurum Lise Taban Puanları! 2021 LGS Erzurum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Erzurum Lise Taban Puanları! 2021 LGS Erzurum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

2021 LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Erzurum lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, bu noktada merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Tercih döneminde öğrenciler, hangi liselerde eğitim hayatına devam edeceğine karar verecek. Peki, Erzurum lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile kontenjanları…

Erzurum lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Erzurum ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Erzurum lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…

ERZURUM LİSE TABAN PUANLARI

İşte Erzurum liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 452,3997 1,56 0,04
ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 436,6837 2,9 1,58
ERZURUM / PALANDÖKEN / Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 422,5746 4,47 1,8
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 412,6549 5,82 4,45
ERZURUM / YAKUTİYE / Yakutiye Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 395,839 8,6 1,28
ERZURUM / OLTU / Oltu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 389,5981 9,82 2,27
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum Türk Telekom Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 386,3814 10,47 5,09

ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 386,0332 10,55 5,88
ERZURUM / PALANDÖKEN / Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 383,6133 11,07 5,84
ERZURUM / AZİZİYE / Ilıca İMKB Yavuz Selim Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 367,9311 14,76 10,57
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 360,4896 16,69 6,61
ERZURUM / PALANDÖKEN / Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 102 357,4787 17,51 3,49
ERZURUM / AZİZİYE / Aziziye Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 349,7948 19,7 7,42
ERZURUM / OLTU / Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 30 332,7073 25 13,31
ERZURUM / AZİZİYE / Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 314,4553 31,45 15,08
ERZURUM / HINIS / Hınıs Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 301,9763 36,35 20
ERZURUM / YAKUTİYE / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 290,8815 41,16 18,22
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 283,839 44,45 22,29
ERZURUM / YAKUTİYE / Erzurum Yakutiye Elektrik-Elektronik Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 278,9591 46,86 27,17
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Erzurum Lise Taban Puanları! 2021 LGS Erzurum Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
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