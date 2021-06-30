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Haberler Eğitim Haberleri Eskişehir Lise Taban Puanları! 2021 Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 08:55 Son Güncelleme: 30.6.2021 08:57

Eskişehir Lise Taban Puanları! 2021 Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Eskişehir Lise Taban Puanları! 2021 Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

2021 LGS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte MEB tarafından yayımlanacak kılavuz doğrultusunda tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Eskişehir lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, bu noktada merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Tercih döneminde öğrenciler, hangi liselerde eğitim hayatına devam edeceğine karar verecek. Peki, Eskişehir lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ile kontenjanları…

Eskişehir lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Eskişehir ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Eskişehir lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…

ESKİŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI

İşte Eskişehir liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 464,9581 0,82 0,01
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 448,7759 1,84 0,26
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 439,4678 2,63 0,82
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 431,7833 3,4 0,97
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 419,5208 4,86 2,02
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 403,7429 7,22 2,45
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 396,4194 8,5 3,63

ESKİŞEHİR / SİVRİHİSAR / Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 386,5755 10,43 3,99
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cemal Mümtaz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 383,5875 11,07 7,24
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 383,2356 11,15 5,27
ESKİŞEHİR / BEYLİKOVA / Beylikova Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 102 383,0595 11,19 5,23
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 170 377,2887 12,47 4,61
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 366,2639 15,18 8,09
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 357,4289 17,53 11,29
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 102 343,8517 21,47 0,6
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 334,4958 24,42 11,32
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Cevat Ülger Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 68 332,5672 25,05 4,61
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 329,9643 25,91 14,75
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 321,6468 28,79 17,39
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 30 315,6657 30,99 9,68
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 315,5126 31,05 14,95
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 304,0144 35,51 18,97
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 299,943 37,2

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Eskişehir Lise Taban Puanları! 2021 Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
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