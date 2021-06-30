Eskişehir Lise Taban Puanları! 2021 Eskişehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS Taban Puanları Ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Eskişehir lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip ve Fen Liseleri taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, yayımlanan kılavuz doğrultusunda tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Özellikle Eskişehir ve çevre illerde yaşayan öğrenciler, Eskişehir lise taban puanları, kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. İşte detaylar…

ESKİŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI

İşte Eskişehir liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…