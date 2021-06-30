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Haberler Eğitim Haberleri Giresun lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:45 Son Güncelleme: 30.6.2021 11:45

Giresun lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Giresun lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Giresun lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Giresun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Giresun LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Giresun Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Giresun lise taban puanları 2021…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

GİRESUN LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Giresun Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 434,6727 3,1 0,04 150
Keşap Fen Lisesi (Keşap) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 414,5952 5,55 2,05 150
Bulancak Fen Lisesi (Bulancak) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 406,7591 6,73 2,79 120
Görele Nihat Gürel Fen Lisesi (Görele) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 390,9852 9,53 2,28 150
Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 375,1223 12,99 5,63 180
Şebinkarahisar Fen Lisesi (Şebinkarahisar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 363,1058 16 4,2 60
Giresun Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 362,6703 16,12 0,04 150
Giresun Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 359,6417 16,92 2,11 120
Tirebolu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tirebolu) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 329,6922 26 11,46 30
Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi (Espiye) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 312,6344 32,13 10,35 90
Bulancak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Bulancak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 307,4798 34,13 8,95 30
Şebinkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Şebinkarahisar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 305,9259 34,74 16,68 30
Giresun 125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 264,3773 54,65 23,45 34
Giresun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 261,1221 56,51 21,16 34
Piraziz İsmail Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Piraziz) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 229,8579 76,36 17,44 34
Giresun Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız İngilizce 209,5848 88,93 28,43

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Giresun lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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