Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 30 Haziran (bugün) açıklanacak olan LGS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tercih işlemlerine geçecekler. Bilindiği gibi, LGS kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz lise tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?
LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak. Peki, 2021 LGS tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve lise tercihleri son durum
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.