Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 30 Haziran (bugün) açıklanacak olan LGS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tercih işlemlerine geçecekler. Bilindiği gibi, LGS kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz lise tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak. Peki, 2021 LGS tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve lise tercihleri son durum