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Haberler Eğitim Haberleri Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:49

Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?

Türkiye’de milyonlarca öğrenci, LGS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. LGS 2021 sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından sınava katılım sağlayan adaylar lise tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, lise tercihleri ne zaman yapılacak soruları milyonların gündeminde yer alıyor. MEB'den LGS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama geldi. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte lise tercihleri ile ilgili detaylar;

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusu öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 30 Haziran (bugün) açıklanacak olan LGS sınav sonuçlarının ardından öğrenciler tercih işlemlerine geçecekler. Bilindiği gibi, LGS kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz lise tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Peki, LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

LGS TERCİH KILAVUZU 2021 YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak. Peki, 2021 LGS tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve lise tercihleri son durum

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH KILAVUZU NEREDEN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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Gözler LGS tercih kılavuzunda! MEB 2021 ile LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Lise tercihleri ne zaman yapılacak?
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