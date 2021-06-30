Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. İlk oturuma 26 Haziran tarihinde giriş yapan binlerce aday heyecanla sonuçların erişime açılacağı o tarihi bekleyişe geçti. Hal böyleyken "2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavların ardından tercih maratonu başlayacak. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı sonuç tarihi ve tüm detaylar…
2021 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu hafta sonu düzenlenecek olan YKS sınavının sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak. YKS sonuç ekranı ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden erişime açıldığında sabah.com.tr'de yayınlanacak. 4 Ağustos'ta erişime açılacak olan sınav sonuçlarının ardından yeterli puan alan üniversite adayları okul tercihlerini gerçekleştirecek.
YKS BARAJI KAÇ?
YKS'de baraj olarak adlandırılan alt sınırı geçemeyen adaylar üniversitelere girmeye hak kazanamıyor. Adayların 2021 TYT barajını geçebilmek için en az 150 puan almaları gerekiyor. Lisans programlarına yerleşmek isteyen adayların ise ilgili programın türünde en az 180 puan almış olması gerekiyor.