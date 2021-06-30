Üniversite eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. İlk oturuma 26 Haziran tarihinde giriş yapan binlerce aday heyecanla sonuçların erişime açılacağı o tarihi bekleyişe geçti. Hal böyleyken "2021 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" soruları da gündemdeki yerini aldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınavların ardından tercih maratonu başlayacak. Sonuçların erişime açılacağı tarih ise ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre; YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite sınavı sonuç tarihi ve tüm detaylar…