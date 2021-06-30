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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:51

Isparta lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Isparta lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Isparta lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Isparta Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Isparta LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Isparta Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Isparta lise taban puanları 2021…

ISPARTA LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 445,8929 2,07 0,02 180
Gönen Fen Lisesi (Gönen) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 405,945 6,86 2,09 150
Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 405,888 6,87 2,08 204
Yalvaç Fen Lisesi (Yalvaç) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 396,113 8,55 1,27 120
Şarkikaraağaç Fen Lisesi (Şarkıkaraağaç) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 383,7611 11,03 4,8 120
Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 375,757 12,84 5,34 150
Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 359,7411 16,89 2,48 90
Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 351,891 19,08 6,73 60
Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiborlu) (Uçak Bakım Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 340,1447 22,61 7,82 90
Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 323,5009 28,13 15,25 60
İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 287,3377 42,79 16,9 30
Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 285,9632 43,44 18,54 30
İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 278,9144 46,89 23,04 30
Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,2227 48,25 20,55 30
Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 275,7899 48,48 8,29 30
Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 271,639 50,67 20,1 60
Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yalvaç) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 260,2552 57,02 15,9 30
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Isparta lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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