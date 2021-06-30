Isparta lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Isparta Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Isparta lise taban puanları 2021…
ISPARTA LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|445,8929
|2,07
|0,02
|180
|Gönen Fen Lisesi (Gönen)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|405,945
|6,86
|2,09
|150
|Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|405,888
|6,87
|2,08
|204
|Yalvaç Fen Lisesi (Yalvaç)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|396,113
|8,55
|1,27
|120
|Şarkikaraağaç Fen Lisesi (Şarkıkaraağaç)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|383,7611
|11,03
|4,8
|120
|Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|375,757
|12,84
|5,34
|150
|Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|359,7411
|16,89
|2,48
|90
|Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|351,891
|19,08
|6,73
|60
|Keçiborlu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiborlu) (Uçak Bakım Alanı)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|340,1447
|22,61
|7,82
|90
|Isparta Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|323,5009
|28,13
|15,25
|60
|İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|287,3377
|42,79
|16,9
|30
|Tobb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|285,9632
|43,44
|18,54
|30
|İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|278,9144
|46,89
|23,04
|30
|Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|276,2227
|48,25
|20,55
|30
|Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|275,7899
|48,48
|8,29
|30
|Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|271,639
|50,67
|20,1
|60
|Yalvaç Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yalvaç) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|260,2552
|57,02
|15,9
|30