İstanbul lise taban puanları 2021: MEB ile 2021 İstanbul LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları belli oldu mu?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI 2021

İstanbul lise taban puanları henüz belli olmadı. Geçen senenin İstanbul taban puanlar yüzdelik dilimleri ve kontenjanlarına bakarak bilgi sahibi olabilirsiniz. İstanbul liseleri taban puanları ile kontenjan bilgisi ve en düşük-en yüksek yüzdelik dilimler şöyle;

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI! 2021 İSTANBUL LGS ANADOLU, İMAM HATİP, FEN LİSELERİ TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ KONTENJANLARI

Öğrenciler tercih sürecinde taban puanları ve yüzdelik dilimlerden yararlanacaklar. Milli Eğitim Bakanlığı liselere geçiş sistemine göre geçtiğimiz yıl yapılan LGS sonrasında İstanbul'da bulunan okulların taban puanları ile en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

GALATASARAY LİSESİ (BEYOĞLU)

Kontenjan: 100

Taban Puan: 500

En yüksek yüzdelik dilim: 0,01

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

İSTANBUL ERKEK LİSESİ (FATİH)

Kontenjan: 180

Taban Puan: 497,41

En yüksek yüzdelik dilim: 0,06

En düşük yüzdelik dilim: 0,01

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - İngilizce (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 120

Taban Puan: 494,82

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,11

KABATAŞ ERKEK LİSESİ - Almanca (BEŞİKTAŞ)

Kontenjan: 60

Taban Puan: 494,57

En yüksek yüzdelik dilim: 0,11

En düşük yüzdelik dilim: 0,01