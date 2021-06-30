Kahramanmaraş lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları İstanbul

Okul tercihi yapmaya hazırlanan adaylar, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası hazırlıklara ve tercih kılavuzu araştırmasına başladı. Kahramanmaraş lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri de Kahramanmaraş'da lise eğitimi görmek isteyen öğrencilerce araştırılıyor. 2021 LGS sonuçları erişime açıldıktan adaylar puan durumlarına göre tercih dönemine başlayacak. Bu nedenle de hem veliler hem de öğrenciler, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları konusunda güncel verilere ulaşmak istiyor. İşte, 2021 LGS kapsamında Kahramanmaraş Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve Kahramanmaraş ilinde bulunan lise kontenjan sayıları…
LGS YEP KAHRAMANMARAŞ LİSE TABAN PUANLARI
LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklandı! İşte, taban puanları ve tercihler hakkında detaylar...
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.
LGS YEP KAHRAMANMARAŞ LİSE TABAN PUANLARI 2021
Kahramanmaraş merkezi ve ilçelerinde yaşayan pek çok lise adayı genç Kahramanmaraş lise taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz haftalarda sınava giren öğrenciler, akademik kariyerlerini belirleyecek olan lise hayatları için doğru adımları atmak istiyor. Kahramanmaraş ilçelerindeki liselerin taban puanları haberimizde.
MEB TERCİH ROBOTU
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|455,1875
|1,38
|0,01
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|449,0826
|1,82
|0,07
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|431,5508
|3,43
|1,83
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|423,0697
|4,4
|0,24
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Erdem Bayazıt Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|216
|418,4471
|5,01
|1,97
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Kadriye Çalık Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|407,705
|6,58
|3,64
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|397,9203
|8,23
|1,15
|KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|395,3198
|8,7
|0,67
|KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Afşin Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|170
|394,3492
|8,89
|2
|KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK / Pazarcık Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|102
|388,28
|10,09
|1,85
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|387,4444
|10,26
|4,41
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|252
|385,1544
|10,73
|6,39
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|136
|374,3915
|13,16
|6,64
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|374,0587
|13,24
|3,31
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Nezihe Öksüz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|363,6604
|15,85
|5,12
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|348,6329
|20,04
|4,59
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / Hoca Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|90
|343,3745
|21,61
|8,08
|KAHRAMANMARAŞ / TÜRKOĞLU / Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|342,4212
|21,91
|9,51
|KAHRAMANMARAŞ / GÖKSUN / Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|30
|336,9951
|23,61
|11,45
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|60
|322,1011
|28,63
|13,73
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|321,113
|28,99
|15,94
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|307,5041
|34,12
|13,27
|KAHRAMANMARAŞ / DULKADİROĞLU / TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|301,5436
|36,53
|17,16
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|295,187
|39,23
|17,6
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|294,5487
|39,53
|17,57
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|287,9332
|42,52
|17,43
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|285,127
|43,84
|19,07
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Şehit İdari Ataşe Galip Özmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|283,5046
|44,61
|19,52
|KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|281,4651
|45,6
|20,18
|KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|276,8298
|47,94
|18,33
|KAHRAMANMARAŞ / AFŞİN / Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|208,5896
|89,46
|22,27
LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.