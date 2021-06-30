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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:55

Kars lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kars lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kars Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kars lise taban puanları 2021…

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kars lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kars Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kars LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Balıkesir lise taban puanları 2021 || LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

KARS LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Kars Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 407,1073 6,67 0,43 136
Hasan Harakani Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 371,1608 13,95 6,7 136
Hüsnü M.Özyeğin Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 359,1845 17,04 6,73 120
Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi (Kağızman) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 348,8891 19,97 5,2 136
Kars Alpaslan Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 341,611 22,16 11,73 170
Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,6225 36,5 13,59 136
Sarıkamış Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sarıkamış) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 291,0659 41,08 8,82 30
Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kağızman) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 290,4131 41,37 10,77 40
Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 290,3135 41,42 25,2 30
Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,566 42,23 23,66

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Kars lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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