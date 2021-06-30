Kastamonu lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kastamonu lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kastamonu Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kastamonu LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
KASTAMONU LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Kastamonu Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|439,284
|2,64
|0,02
|108
|Abdurrahmanpaşa Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|405,4686
|6,93
|1,66
|136
|Taşköprü Fen Lisesi (Taşköprü)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|388,2429
|10,09
|3,03
|72
|Tosya Fen Lisesi (Tosya)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|378,4781
|12,19
|5,47
|72
|Hüma Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|363,6869
|15,85
|2,82
|68
|Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|362,1705
|16,25
|8,46
|68
|Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|340,2183
|22,59
|7,16
|68
|Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi (İnebolu)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|337,045
|23,59
|12,19
|60
|Özlem Burma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|305,8881
|34,75
|19,03
|34
|Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tosya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|296,3805
|38,72
|16,76
|30
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|283,6806
|44,53
|28,62
|30
|Kastamonu Taşmektep Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|271,8226
|50,57
|31,89
|30