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Haberler Eğitim Haberleri Kırıkkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 14:19

Kırıkkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Kırıkkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

2021 LGS sonuçlarını büyük bir heyecanla bekleyen öğrenciler, sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih işlemlerini yapacaklar. Kırıkkale lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri bu noktada merak ediliyor. Tercih dönemi ile birlikte öğrenciler hangi liselerde eğitimine devam edeceğine karar verecekler. Peki, Kırıkkale lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

Kırıkkale lise taban puanları, 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanması ile birlikte, adaylar tercih işlemlerine geçecekler. Kırıkkale lise taban puanları, şehirde yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Peki, Kırıkkale lise taban puanları nedir? İşte 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları

KIRIKKALE LİSE TABAN PUANLARI

İşte Kırıkkale liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri…

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2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

En iyi okullara girmek için adayların birbiriyle yarıştığı LGS'de yüzdelik dilim büyük bir yer tutuyor. Adayların puanları kadar hangi yüzdelik dilim içinde yer aldıkları de önem teşkil ediyor. Buna göre, 0,03 yüzdelik dilimdeki bir öğrenci ülkenin en iyi okullarında eğitim görme hakkına sahip oluyor. Tüm anadolu liseleri taban puan ile birlikte en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimlerini de açıklıyor.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav sonuçlarına göre değerlendirme kriterleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yüzdelik dilim, öğrencinin ülke genelinde ya da bulunduğu şehirde kaçıncı sırada olduğunun yüzde olarak ifade edilmesidir. Örneğin, 1 milyon 300 bin öğrencinin girdiği bir sınavda 104 binlik bir sıralamaya sahip olan öğrenci ülke genelinde yüzde 8'lik dilimde yer almaktadır.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS tercihlerinin başlangıç tarihi hakkında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmedi. LGS sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağı duyuruldu. Tercihlerin Temmuz ayı içinde yapılması bekleniyor. LGS tercih tarihleri MEB açıklamalarının ardından haberimizde yer alacak.

LGS TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı. Lise taban puanlarının ise eş zamanlı olarak e okul sistemi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

2021 LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 435,967 2,97 0,09
KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 150 417,6596 5,11 2,99
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 392,2149 9,29 5,12
KIRIKKALE / MERKEZ / Şehit Alpaslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 90 333,6117 24,7 9,75
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 272,6594 50,13 9,38
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 268,6403 52,28 11,45
KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 240,78 69,1 33,45
KIRIKKALE / MERKEZ / Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 168,6947 99,63 12,44

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Kırıkkale lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Kontenjanları
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