Kırşehir lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kırşehir lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar "Kırşehir Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kırşehir LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…
KIRŞEHİR LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|447,7392
|1,92
|0,01
|150
|Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|403,4391
|7,27
|1,94
|170
|Kaman Fen Lisesi (Kaman)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|394,9922
|8,76
|1,58
|120
|Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|363,241
|15,96
|3,67
|150
|Abdulkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|297,6151
|38,18
|2,52
|120
|Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|297,406
|38,27
|3,68
|120
|Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|263,0593
|55,4
|14,53
|30
|Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Makine Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|249,3449
|63,61
|16,73
|30