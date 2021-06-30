Kocaeli lise taban puanları! 2021 Kocaeli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

LGS sınavına giren öğrenciler, puanlarının yettiği okul türüne göre tercihte bulunmaya hazırlanıyor. Bu bağlamda Kocaeli lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri inceleniyor. Kocaeli merkez ve ilçelerinde yer alan liseler, LGS'ye giren gençler tarafından 2021 LGS Kocaeli Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları nedir sorusuyla araştırılıyor.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilerin tercih sürecinde faydalanması için oluşturduğu tercih robotu da henüz erişime açılmadı. MEB tarafından tercih kılavuzu yayınlandığında site linki haberimizde yer alacak.