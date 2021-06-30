Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kütahya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kütahya lise taban puanları 2021…
KÜTAHYA LİSE TABAN PUANLARI 2021!
|OKUL
|ÖĞRETİM SÜRESİ
|ÖĞRETİM ŞEKLİ
|YABANCI DİLİ
|TABAN PUANI
|TABAN YÜZ.
|TAVAN YÜZ.
|KONT.
|Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|445,7373
|2,08
|0,13
|136
|Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi (Tavşanlı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|426,0563
|4,04
|0,13
|150
|Gediz Fen Lisesi (Gediz)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|416,2335
|5,31
|0,56
|136
|Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|408,2361
|6,49
|2,14
|170
|Simav Fen Lisesi (Simav)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|407,4667
|6,62
|1,22
|136
|Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez)
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|380,2075
|11,81
|6,11
|160
|Kütahya Lisesi (Merkez)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|363,7547
|15,83
|6,64
|102
|Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|358,2473
|17,3
|1,23
|120
|Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|346,7303
|20,61
|7,59
|120
|Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tavşanlı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|346,5018
|20,68
|1,68
|90
|Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi (Simav) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|320,7345
|29,12
|8,4
|30
|Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gediz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|318,7417
|29,84
|8,01
|30
|Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|318,1815
|30,05
|14,69
|30
|Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı)
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|299,0633
|37,57
|19,05
|30
|Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı))
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|279,417
|46,63
|19,82
|60