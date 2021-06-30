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Haberler Eğitim Haberleri Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
Giriş Tarihi: 30.6.2021 13:24 Son Güncelleme: 30.6.2021 13:25

Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları

Bugün açıklanan LGS sınav sonuçları sonrası adaylar tercih döneminde işlemlerini gerçekleştirmeye başlayacak. Bu noktada ise Kütahya lise taban puanları araştırma konusu haline gelen konular arasında yer alıyor. Bu bölgede ikamet eden veya eğitimlerini bu şehirde almak isteyen vatandaşlar " Kütahya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Kütahya LGS lise taban puanları ve tüm detaylar…

Liselere geçiş sistemi kapsamında LGS sınavına katılım sağlayan adayların gözü şimdi Lise taban puanlarına çevrildi. Adaylar ikamet ettikleri şehirlerde okulların yüzdelik dilimleri gibi detayları araştırırken bu noktada "Kütahya Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri LGS lise taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. LGS tercih döneminde yayımlanacak olan puanlarla beraber adaylar eğitim almak istedikleri okullara başvurularını gerçekleştirmiş olacak. İşte Kütahya lise taban puanları 2021…

KÜTAHYA LİSE TABAN PUANLARI 2021!

OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT.
Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 445,7373 2,08 0,13 136
Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi (Tavşanlı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 426,0563 4,04 0,13 150
Gediz Fen Lisesi (Gediz) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 416,2335 5,31 0,56 136
Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408,2361 6,49 2,14 170
Simav Fen Lisesi (Simav) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 407,4667 6,62 1,22 136
Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi (Merkez) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380,2075 11,81 6,11 160
Kütahya Lisesi (Merkez) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 363,7547 15,83 6,64 102
Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 358,2473 17,3 1,23 120
Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Merkez) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 346,7303 20,61 7,59 120
Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Tavşanlı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 346,5018 20,68 1,68 90
Simav Anadolu İmam Hatip Lisesi (Simav) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 320,7345 29,12 8,4 30
Gediz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gediz) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 318,7417 29,84 8,01 30
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 318,1815 30,05 14,69 30
Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 299,0633 37,57 19,05 30
Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Merkez) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 279,417 46,63 19,82 60
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Kütahya lise taban puanları! 2021 LGS Anadolu, İmam Hatip, Fen Liseleri Taban puanları ve yüzdelik dilimleri kontenjanları
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