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Giriş Tarihi: 30.6.2021 09:32

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Şimdi gözler LGS tercih kılavuzu ve tarihlerinde!

LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Şimdi gözler LGS tercih kılavuzu ve tarihlerinde!

Sabah saatlerinde LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber tercihlerin yapılacağı tarih için bekleyişe geçildi. Adaylar taban puanlarını baz alarak belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini gerçekleştirecek. Lise eğitimi almak istedikleri okullara başvuruda bulunacak. Hal böyleyken sonuçlarla beraber gündeme gelen bir soru da “2021 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı?” oldu. Geçtiğimiz sene sonuçlar 16 Temmuz’da açıklanırken LGS tercihleri ise 20 Temmuz tarihinde başlamıştı. İşte konuda dair detaylar…

LGS tercihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz sene sonuçların açıklanmasından dört gün sonra başlayan sürecin bu seneki tarihleri merak ediliyor. Hal böyleyken "2021 LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH KILAVUZU NEREDEN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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LGS 2021 tercihleri ne zaman başlıyor, tercih kılavuzu yayımlandı mı? Şimdi gözler LGS tercih kılavuzu ve tarihlerinde!
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