LGS Lise kayıt tarihleri 2021: MEB lise kayıt işlemleri ne zaman başlayacak? Liseye kayıt için gerekli olan evraklar ve belgeler!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında tercih işlemlerinin Temmuz ayında belirlenen tarihler arasında tamamlanacağı bilinirken binlerce öğrenci ve veli 2021 lise kayıt tarihlerini merak ediyor. Öğrenciler aldıkları puanlara yakın okullarla tercih listesi oluşturacak. Bu noktada milyonlarca kişi "2020-2021 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıt tarihleri açıklandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte tüm detaylar…
LGS'ye giren öğrenciler "Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullara", sınava girmeyenler ise "Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar" için tercih yapabilecek. Sınava katılmayanlara "Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar" tercih ekranı açılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, puanıyla bir okula giremeyen öğrenciyi sınavsız tercih ettiği yerleri dikkate alarak yerleştirecek.
1. KAYIT DÖNEMİ
* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar / Burs başvurularının alınması
* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları
* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları
2. KAYIT DÖNEMİ
* 8 Temmuz 2021: 2. Ön Kayıtlar
* 9 Temmuz 2021: Asil ve Yedek Liste / Kesin Kayıtlar
* 12-13-14 Temmuz 2021: Serbest Kayıt Dönemi
Lise kayıtları için gerekli belgeler okuldan okula değişmek ile birlikte genel olarak şu evraklar talep ediliyor;
ADRESE DAYALI KAYIT NASIL YAPILIR?
"Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi" lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir. Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere "Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi" üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.
Okulların belirli kontenjanı için öğrenciler arasında eşitlik sağlanması halinde bakılacak kriterlerde de değişik yapıldı. Eski sistemde yerleştirmelerde puanların eşit olması halinde Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı'nın ardından yıl sonu başarı puanına bakılıyordu. Yeni sistemde ise Ortaokul Başarı Puanı'nın (OBP) ardından ikinci kriter yaş olarak belirlendi. Bu durumda yaşı küçük olana öncelik verilecek. Eşitlik devam ederse sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.