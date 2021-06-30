LGS sınav sonuçları için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda LGS sonuçları bu hafta açıklanacak. Hal böyle olunca; "LGS sınav sonucuna nasıl ve nereden bakılır? MEB E Okul LGS sonuçları sorgulama" gibi konular adaylar tarafından sorgulanır hale geldi. MEB E Okul LGS sonuçları sorgulama ekranı ile LGS sınav sonucuna nasıl ve nereden bakılır?