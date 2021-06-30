LGS sınav sonuçları için araştırmalar hız kesmeden sürüyor. MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda LGS sonuçları bu hafta açıklanacak. Hal böyle olunca; "LGS sınav sonucuna nasıl ve nereden bakılır? MEB E Okul LGS sonuçları sorgulama" gibi konular adaylar tarafından sorgulanır hale geldi. MEB E Okul LGS sonuçları sorgulama ekranı ile LGS sınav sonucuna nasıl ve nereden bakılır?
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. LGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.
LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.
MEB LGS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI