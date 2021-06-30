LGS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınav sonuçları, 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının akabinde tercih kılavuzu beklenecek. LGS tercih kılavuzu ile lise tercih işlemleri yapılacak. Bu doğrultuda, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak. Peki, 2021 LGS tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve lise tercihleri son durum