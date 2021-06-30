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Haberler Eğitim Haberleri LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi MEB 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.6.2021 07:11 Son Güncelleme: 30.6.2021 07:13

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi MEB 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi MEB 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?

LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı konusu, öğrencilerin gündeminde yer alıyor. LGS tercih sonuçları için geri sayım devam ederken bir yandan da MEB kılavuzu bekleniyor. Bilindiği gibi, LGS kılavuzu yayınlanır yayınlanmaz lise tercih işlemleri başlayacak. Bu noktada, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. MEB'den LGS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama geldi. Peki, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nasıl görüntülenir? 2021 Lise tercihleri ne zaman, hangi gün yapılacak? Detaylar haberimizde.

LGS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınav sonuçları, 30 Haziran tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının akabinde tercih kılavuzu beklenecek. LGS tercih kılavuzu ile lise tercih işlemleri yapılacak. Bu doğrultuda, LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak konularıyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından henüz yayınlanmadı. LGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak. Peki, 2021 LGS tercih kılavuzu nasıl görüntülenir? LGS lise tercihleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

İşte, 2021 LGS tercih kılavuzu ve lise tercihleri son durum

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH KILAVUZU NEREDEN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2021 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu "meb.gov.tr" adresinden paylaşılacak. Kılavuzun yayınlanması ardından öğrenciler, belirtilen tarih aralığında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KONTENJAN SAYISI AÇIKLANMIŞTI

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

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LGS tercih kılavuzu yayınlandı mı ve lise tercihleri ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi MEB 2021 LGS tercih kılavuzu açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?
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